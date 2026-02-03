毛嘉慶性騷擾案延燒！民眾黨暫停中壢議員初選民調：新事證茲事體大

政治中心／綜合報導

民眾黨傳出騷擾事件，剛入黨不久、有意參選桃園市中壢選區議員的媒體人毛嘉慶日前遭同選區對手、前社發部主任張清俊具名檢舉對黨內黨工性騷報到中評會。民眾黨中央評議委員會主委李偉華今（3）日表示，收到本案當事人提供之新事證，中評會認為茲事體大，有深入調查之必要，並宣布中評會決議，請選舉決策委員會暫停該選區初選民調。

【台灣民眾黨中央評議委員會聲明】全文如下：

針對第三方檢舉本黨之性平爭議乙案，台灣民眾黨中央評議委員會主委李偉華表示，中評會已於昨(2)日晚上召開會議，針對該案進一步討論，鑒於收到本案當事人提供之新事證，中評會認為茲事體大，後續有深入調查之必要。中評會決議，請本黨選舉決策委員會暫停該選區初選民意調查。

李偉華強調，為了維護本黨的黨紀及社會聲譽，中評會已達成如上決議，且選決會應確保初選之公正與公平，並昭社會公信。

李偉華進一步補充，本黨對於任何違反性別自主意願之言行，一向採取「零容忍」態度。為保護黨員隱私，呼籲各界停止無端的影射及攻擊，黨籍從政同志更應自惕自愛、謹言慎行，勿使本黨蒙塵。

李偉華最後強調，中評會將依本黨紀律評議裁決準則及相關法規，加速本案之調查，落實政黨誠信與性別平權價值。

