毛嘉慶性騷擾疑雲延燒 民眾黨中評會：暫停中壢區初選民調

毛嘉慶。（圖／取自毛嘉慶臉書）

有意參選桃園市中壢區市議員的民眾黨黨員毛嘉慶，遭檢舉對黨內西屯區議員參選人劉芩妤性騷擾。中評會主委李偉華今（3）日表示，由於收到本案當事人提供新事證，所以決議請選決會暫停該選區初選民調。

民眾黨中評會今早發布聲明指出，針對第三方檢舉本黨性平爭議案，李偉華表示，中評會已於昨（2）日晚上召開會議，針對該案進一步討論，鑒於收到本案當事人提供新事證，中評會認為茲事體大，後續有深入調查之必要，決議請民眾黨選舉決策委員會暫停該選區初選民意調查。

李偉華強調，為了維護民眾黨的黨紀及社會聲譽，中評會已達成如上決議，且選決會應確保初選之公正與公平，並昭社會公信。

李偉華補充，民眾黨對於任何違反性別自主意願之言行，一向採取「零容忍」態度；為保護黨員隱私，呼籲各界停止無端的影射及攻擊，黨籍從政同志更應自惕自愛、謹言慎行，勿使本黨蒙塵。

最後，李偉華強調，中評會將依民眾黨紀律評議裁決準則及相關法規，加速本案之調查，落實政黨誠信與性別平權價值。

