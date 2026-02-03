毛嘉慶性騷疑雲 民眾黨中評會「收到新事證」：要求中壢初選暫停

台灣民眾黨近日捲入性騷擾爭議，有意參選桃園市中壢區市議員的黨員毛嘉慶，遭檢舉在入黨前對黨內一名女黨工言語越界，引發黨內外高度關注。對此，台灣民眾黨中央評議委員會今天（3日）發出聲明表示「茲事體大」，後續有深入調查之必要，決議請民眾黨選舉決策委員會暫停該選區初選民意調查。

台灣民眾黨中央評議委員會決議，請民眾黨選舉決策委員會暫停該選區初選民意調查。（圖/資料照）

針對第三方檢舉民眾黨之性平爭議乙案，台灣民眾黨中央評議委員會主委李偉華表示，中評會已於昨(2)日晚上召開會議，針對該案進一步討論，鑒於收到本案當事人提供之新事證，中評會認為茲事體大，後續有深入調查之必要。中評會決議，請民眾黨選舉決策委員會暫停該選區初選民意調查。

李偉華強調，為了維護民眾黨的黨紀及社會聲譽，中評會已達成如上決議，且選決會應確保初選之公正與公平，並昭社會公信。

民眾黨桃園市議員參選人毛嘉慶。（圖/毛嘉慶提供）

李偉華進一步補充，民眾黨對於任何違反性別自主意願之言行，一向採取「零容忍」態度。為保護黨員隱私，呼籲各界停止無端的影射及攻擊，黨籍從政同志更應自惕自愛、謹言慎行，勿使民眾黨蒙塵。

捲入毛嘉慶性騷疑雲，被外界封為「小草女神」、現任民眾黨台中市黨部發言人的劉芩妤（咪咪）在1月31日晚間在臉書發文，外界討論甚囂塵上，她原先選擇低調不回應，卻發現沉默反而遭到錯誤解讀，甚至被他人「代言」，因此決定出面簡單說明、以正視聽。她強調，真正的保護受害者，應是尊重當事人的意願與隱私，而非將他人的傷痛轉化為政治操作。

《中天關心您｜拒絕性騷擾及性暴力，尊重身體自主權，請勇敢說不》

◆保護專線：113／110

◆婦女救援基金會：02-2555-8595

◆現代婦女基金會性暴力防治組：02-7728-5098

