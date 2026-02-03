毛嘉慶捲入性騷疑雲宣布退出民眾黨初選 檢舉人發聲了

毛嘉慶宣布退出民眾黨桃市中壢區初選。（毛嘉慶提供／呂筱蟬桃園傳真）

民眾黨桃園市中壢區原本即將進入初選民調，3位參選人其中之一的毛嘉慶，遭競爭者張清俊具名檢舉對黨內女神性騷，民眾黨中評會在民調初選前一天的今日宣布，決議請選決會暫停該選區初選民調。毛嘉慶今日發表最新聲明，表態退出中壢區議員初選，該區最後可能僅剩林昭印、張清俊兩雄相爭。

毛嘉慶在臉書粉專以「曾參殺人，何況小毛？」為題表示，自己做人處事，讓任何人感受到「不舒服」，就是他的不對，直接跟他說，會誠摯道歉。他強調，沒說過什麼開房間踰矩的話，而中評會的所謂新事證不知道內容，也無從解釋。這樣的標題指控，已對他的家人造成傷害，所以宣布退出中壢區議員初選，原本加入民眾黨，是希望能盡一己之力，現在這個氛圍，已經不存在了。

廣告 廣告

而檢舉者張清俊日前也在臉書發文，指出做為信奉台灣民眾黨理念的一份子，有義務在知悉不當行徑之時，以內部舉報方式向黨內高層示警，知道每一個政黨都必定世俗化，能做的只有延緩它的進程。

張清俊說，此案他在1月5日向選決會報告，1月21日選決會請他轉給中評會，結果大家已看見，舉報內容、當事人、舉報人盡皆公開，對當事人、吹哨者的基本保護失效。他無奈，側翼之流在網路帶風向分化、攻擊、幻想，則一如他長期的態度，無須理會。張清俊提到，黨內機關自失立場已不值得信任，他也向秘書處說明他的想法，而當事人也已說明基本態度。希望外界回歸到道德的基本面去討論是非，而不受到風向操作所影響。

民眾黨中央原訂2月4、5日進行中壢選區的電話民調如今緊急喊卡，另一參選人林昭印則說，相關事件不是近期才發生，黨中央在民調前一天做出此舉，是非常不明智的事情。他也提到，用爆料別人來謀取自己的利益手段應該抵制，希望後續的選戰還是要君子之爭，要良性競爭。

【看原文連結】