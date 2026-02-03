毛嘉慶捲性騷案宣布「退出議員初選」 黃國昌：民眾黨會用最高標準要求



民眾黨爆出性騷擾爭議。媒體人毛嘉慶爭取桃園中壢區議員提名，卻遭同選區對手、前社發部主任 張清俊具名檢舉，指控其性騷擾黨內女性、民眾黨西屯區議員參選人劉芩妤。民眾黨中評會今（3日）證實收到新事證，決議暫停該選區初選民調；毛嘉慶隨後在臉書發文，宣布退出中壢區議員初選。

性騷指控扯上初選 劉芩妤證實受害

毛嘉慶日前遭媒體報導，他在入黨前曾性騷擾同黨女黨工，甚至脫口邀「開房間」，而被譽為「小草女神」的「咪咪」劉芩妤近日受訪證實她是被害人，坦言「確實覺得不舒服」，但她也質疑真正保護受害者是尊重當事人的意願與隱私，而非試圖將他人的傷痛轉化為自己的力量；因具名檢舉的人，正是要與毛嘉慶進行中壢選區議員初選民調的張清俊。

張清俊則說，做為信奉民眾黨理念的一份子，有義務在知悉不當行徑之時，以內部舉報方式向黨內高層示警，並指「如今，黨內機關自失立場，已不值得信任」。

否認說過「開房間」 毛嘉慶宣布退選

毛嘉慶今於臉書發文表示，「曾參殺人，何況小毛？做人處事，讓任何人感受到『不舒服』，就是我不對，直接跟我說，我會誠摯道歉」。他指出，但是自己沒說過什麼開房間踰矩的話，而中評會的所謂新事證，「我不知道內容，也無從解釋。這樣的標題指控，已對我的家人造成傷害」。

最後，毛嘉慶宣布，「退出中壢區議員初選，原本加入民眾黨，是希望能盡一己之力，現在這個氛圍，已經不存在了」。

黨內性騷案進中評會 黃國昌說重話

針對黨內爆發性騷案，黃國昌表示，民眾黨尊重性平、對於性騷零容忍是民眾黨非常重要的核心價值，相關事件已進入中評會程序，同時也要尊重當事人的隱私及相關法律對於當事人身分保密、保護的規定，中評會會依照相關法律及民眾黨相關規章進行調查跟處理。









黃國昌強調，對於性平價值的尊重及相關行為準則的要求，民眾黨會用最高標準來要求所有的從政人員。

