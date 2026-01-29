毛嘉慶涉性騷又爆「家暴、冒名募款」 四叉貓連發6文猛挖黑歷史

毛嘉慶才加入民眾黨1個月，就遭黨內人士檢舉性騷黨工。（翻攝自毛嘉慶臉書）

有意代表民眾黨參選桃園市中壢區議員的毛嘉慶，近日深陷性騷黨工風暴，儘管他嚴正駁斥並揚言提告，但民眾黨表示「確有收到舉報」。與毛嘉慶曾有過節的網紅四叉貓連發六篇文章，不僅翻出毛嘉慶三年前嘲諷民進黨性騷的影片，更起底其家暴有罪判決，狠酸：「又一個迴力鏢襲來」。

四叉貓在臉書詳細列出毛嘉慶的「黑歷史清單」。首先針對其標榜的家庭價值，四叉貓爆料，曾在反同婚時期高喊「一夫一妻一生一世」的毛嘉慶，如今卻被控背著老婆約女黨工開房間。隨後，四叉貓更貼出刑事判決，證實毛嘉慶曾因對前妻家暴，被依傷害罪判處拘役30天、緩刑2年。四叉貓大酸：「守護家庭價值守護到家暴離婚，我都不知道要怎麼教孩子了！」

此外，針對毛嘉慶揚言提告，四叉貓反擊，毛不僅是「性騷仔」與「家暴仔」，過去還涉嫌冒名罷免團體募款及騙取個資，呼籲對方若想參選應低調。四叉貓更引用民眾黨主席黃國昌於2026年1月11日的公開發言：「總不可能有酒駕、家暴前科的人，還讓他參加初選」，藉此公開向黃國昌喊話：「家暴前妻有前科的毛嘉慶可以參選嗎？」

相關指控曝光後，引發網友熱議。不少人湧入留言狠酸：「果然是民眾黨，身上不背兩三條不能入黨」、「自己問題一堆，竟然有嘴說別人」、「又是木可你不可」。由於毛嘉慶去年才聲稱自己因癌症手術身體衰弱，網友也嘲諷：「轉頭就去性騷女黨工，體力恢復得真快」。目前民眾黨內部對於毛嘉慶的提名資格是否受影響，仍待進一步釐清。

★《鏡新聞》關心您：若自身或旁人遭受身體虐待、精神虐待、性侵害、性騷擾，請立刻撥打110報案，再尋求113專線，求助專業社工人員。





