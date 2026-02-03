毛嘉慶涉性騷宣布退初選 四叉貓籲民眾黨：報名費別還他

政治中心／劉宇鈞報導

四叉貓（左）呼籲民眾黨別把初選報名費還給毛嘉慶（右）。（組合圖／翻攝自四叉貓、毛嘉慶臉書）

有意代表民眾黨參選桃園市中壢選區議員的媒體人毛嘉慶，近日遭檢舉曾對女黨工性騷。該事件持續延燒，毛嘉慶今（3）日宣布退出初選。對此，網紅四叉貓呼籲民眾黨「初選報名費絕對不要還他」。

針對性平爭議，民眾黨中評會主委李偉華今日表示，中評會已於昨晚召開會議，針對該案進一步討論，鑒於收到本案當事人提供之新事證，中評會認為茲事體大，後續有深入調查之必要，因此決議選舉決策委員會暫停該選區初選民意調查。

民眾黨主席黃國昌受訪時回應，尊重性平、對性騷擾零容忍是民眾黨的重要價值，會用最高標準要求所有從政同志，中評會也會依照法律與黨內規定調查。

毛嘉慶稍早發文稱，做人處事，讓任何人感受到「不舒服」，就是他不對，直接跟他說，他會誠摯道歉。但是，他沒說過什麼開房間踰矩的話，而中評會的所謂新事證，他不知道內容，也無從解釋，「這樣的標題指控，已對我的家人造成傷害」；他同時宣布退出中壢區議員初選，「原本加入民眾黨，是希望能盡一己之力，但現在這個氛圍，已經不存在了」。

四叉貓在臉書發文說，「毛嘉慶加入民眾黨才一個月又要退黨喔，前幾天說好要對四叉貓提告的呢？這次我算助攻+1，毛嘉慶掰~」；四叉貓也提醒民眾黨「你們看是毛嘉慶主動說要退的，初選報名費絕對不要還他！」。

