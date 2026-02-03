毛嘉慶涉性騷小草女神 民眾黨中壢區初選急喊卡！中評會暫停民意調查

媒體人毛嘉慶遭同選區競爭對手具名檢舉，入黨前疑涉性騷擾黨內女性成員。（翻攝自毛嘉慶臉書）

針對2026年桃園市議員（中壢選區）黨內初選引發的性平爭議，民眾黨中央評議委員會今（3日）發表正式聲明，宣布由於收到當事人提供的關鍵新事證，認為此案茲事體大且有進一步深入調查之必要。為維護黨紀、社會聲譽並確保初選的公平性，中評會已決議要求選舉決策委員會即刻暫停該選區的初選民意調查。

此次風波源於爭取中壢區議員提名的媒體人毛嘉慶，遭同選區競爭對手、前社發部主任張清俊具名檢舉。張清俊指控毛嘉慶在入黨前疑涉性騷擾黨內女性成員，受害者據傳為西屯區議員參選人「小草女神」劉芩妤。

受害者據傳為西屯區議員參選人「小草女神」劉芩妤。（翻攝自劉芩妤臉書）

對此，中評會主委李偉華強調，民眾黨對於任何違反性別自主意願的言行，向來抱持「零容忍」的堅定立場。為了落實政黨誠信與性別平權價值，中評會將依據黨內紀律評議裁決準則及相關法規，加速進行本案的調查工作。

面對黨內初選蒙上性平陰影，民眾黨主席黃國昌今日在立法院受訪時重申，尊重性平與性騷擾零容忍是民眾黨核心價值。他表示，案件目前已進入中評會法定程序，黨部會以最高標準要求所有從政同仁，同時也會嚴格遵守相關法律規定，保護當事人的隱私與身分。

目前桃園市第七選區（中壢區）原本由毛嘉慶、張清俊及中央委員林昭印3人角逐提名，如今因性平爭議導致初選程序中斷。李偉華也特別呼籲，在調查結果出爐前，各界應停止無端的影射與攻擊以保護個人隱私，並提醒黨籍同志應自惕自愛、謹言慎行，切勿讓政黨形象受損。

★ 《鏡週刊》關心您：若自身或旁人遭受身體虐待、精神虐待、性侵害、性騷擾，請立刻撥打110報案，再尋求113專線，求助專業社工人員。

