毛嘉慶涉性騷惹議！黃國昌「會用最高標準要求從政同志」：依照規定調查

記者楊士誼／台北報導

有意代表民眾黨參選桃園中壢議員的毛嘉慶日前遭黨內前社發部主任張清俊具名檢舉對黨工性騷一案。民眾黨中評會主委李偉華今（3）日表示暫停該區初選民調，並將依規定加速調查。民眾黨主席黃國昌稍早受訪表示，尊重性平、對性騷擾零容忍是民眾黨的重要價值，會用最高標準要求所有從政同志，中評會也會依照法律與黨內規定調查。

針對性平爭議一案，李偉華表示中評會已於昨晚召開會議，針對該案進一步討論，鑒於收到本案當事人提供之新事證，中評會認為茲事體大，後續有深入調查之必要，因此決議選舉決策委員會暫停該選區初選民意調查。

李偉華進一步補充，對於任何違反性別自主意願之言行一向採取「零容忍」態度。為保護黨員隱私，呼籲各界停止無端的影射及攻擊，黨籍從政同志更應自惕自愛、謹言慎行，勿使本黨蒙塵。李偉華最後強調，中評會將依本黨紀律評議裁決準則及相關法規，加速本案之調查，落實政黨誠信與性別平權價值。

黃國昌稍早在立院受訪表示，尊重性平、對性騷擾零容忍是民眾黨的重要價值，相關事件已經進入中評會程序，也要尊重當事人隱私與法律保密規定，因此接下來中評會會依照法律與黨內規定調查。他強調，對於有關性平價值的尊重與相關行為規範，民眾黨會用最高標準要求所有從政同志。

三立新聞網提醒您：

保護被害人隱私，避免二度傷害

尊重身體自主權，請撥打110、113

拒絕性騷擾，請撥打110、113

