毛嘉慶涉性騷擾！民眾黨中壢區初選暫停 黃國昌：最高標準要求

針對民眾黨桃園市中壢選區議員初選，媒體人毛嘉慶近日遭同選區對手、前社發部主任張清俊具名檢舉，控毛涉性騷擾黨內女性、民眾黨西屯區議員參選人劉芩妤。民眾黨中評會今（3日）表示，收到本案當事人提供新事證，有深入調查必要，並宣布決議請選決會暫停該選區初選民調。民眾黨主席黃國昌上午受訪說，尊重性平、性騷擾零容忍，強調會用最高標準要求所有從政同志。

黃國昌上午於立法院接受媒體聯訪，針對黨內爆出性騷擾爭議，黃國昌指出，對於民眾黨而言，尊重性平、對性騷擾零容忍，是非常重要的核心價值，相關的事情已進入中評會程序，同時要尊重當事人的隱私，跟相關法律對當事人身分保密、保護的規定。因此，接下來中評會將依法律及規章進行調查、處理。

黃國昌強調，他要再次重申，對於有關性平價值的尊重，以及對相關行為規範準則的要求，民眾黨會用最高的標準要求所有的從政同志。

媒體追問，黃國昌稱「最高標準」，那毛嘉慶曾爆有家暴前科，這也算在標準內？黃國昌稱，再複述一次，對相關法令、當事人程序的保障、隱私保護，從黨中央的立場，在進行調查的同時，也必須遵守相關法令規範。

黃國昌表示，該權責屬於中評會，就交由中評會這個獨立單位進行調查，後續相關處置，黨中央會依法辦理。

