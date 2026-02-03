毛嘉慶涉性騷案延燒 民眾黨中評會：暫停中壢區初選民調

媒體人毛嘉慶爭取民眾黨桃園市議員提名，卻涉入性騷案，引發爭議。資料照片



有意爭取民眾黨提名桃園市中壢選區議員的名嘴毛嘉慶，近日遭爆曾性騷擾同黨正妹，被害人、民眾黨台中市議員參選人劉芩妤日前出面證實，坦言的行為確實讓她感到不舒服。民眾黨中央評議委員會主委李偉華今（2/3）表示，鑒於收到當事人提供新事證，中評會認為茲事體大，後續有深入調查之必要。中評會決議，請選舉決策委員會暫停該選區初選民意調查。

李偉華指出，為了維護民眾黨的黨紀及社會聲譽，中評會已達成如上決議，且選決會應確保初選之公正與公平，並昭社會公信。

廣告 廣告

李偉華進一步補充，民眾黨對於任何違反性別自主意願之言行，一向採取「零容忍」態度。為保護黨員隱私，呼籲各界停止無端的影射及攻擊，黨籍從政同志更應自惕自愛、謹言慎行，勿使本黨蒙塵。

李偉華強調，中評會將依民眾黨紀律評議裁決準則及相關法規，加速本案之調查，落實政黨誠信與性別平權價值。

《太報》關心您：若遭到性騷擾或性侵害，請撥打113專線，尋求專業協助。

更多太報報導

【動畫說時事】大S逝世一週年 具俊曄：下次再見就永遠在一起

民眾黨6新科立委宣誓就職 首位中配立委李貞秀念誓詞「恪遵憲法效忠國家」

首例漢他病毒死亡！7旬翁染疫宣告不治 北捷擴大全線「全面大消毒」