毛嘉慶涉性騷風波 小草女神打破沉默：確實讓我不舒服

爭取代表民眾黨參選桃園市議員的媒體人毛嘉慶，近日遭爆入黨對女黨工言語越界，引發性騷擾爭議。被外界封為「小草女神」、現任民眾黨台中市黨部發言人的劉芩妤（咪咪）首度打破沉默回應風波，並接受媒體電訪時坦言，毛嘉慶的行為確實讓她感到不舒服。

「小草女神」劉芩妤。（圖／劉芩妤IG）

劉芩妤在1月31日的臉書貼文中表示，外界討論甚囂塵上，她原先選擇低調不回應，卻發現沉默反而遭到錯誤解讀，甚至被他人「代言」，因此決定出面簡單說明、以正視聽。她強調，真正的保護受害者，應是尊重當事人的意願與隱私，而非將他人的傷痛轉化為政治操作。

劉芩妤爭取台中西屯區議員參選。（圖／劉芩妤臉書）

劉芩妤也直言，政治人物的私德與人品至關重要，表示「我不願為錯誤的行為背書，也不願為了所謂的大局而掩蓋真相」，並重申誠實、正直與善良，是民眾黨不可模糊的基本底線。她進一步指出，這段期間自己全心投入基層經營，無意捲入任何選舉紛爭，也拒絕被桃色標籤模糊焦點。

劉芩妤認為，民眾黨存在的價值，在於推出更優秀、更具理想性的人選，未來將持續回到選區、深耕基層，為建立更好的政治文化努力，並直言「事情該告一段落了」。據《NOWnews》報導，劉芩妤接受電話訪問時表示，相關爭議與部分帶有惡意的言論，確實對她的情緒造成影響，她也坦言「他的行為確實讓我感到不舒服」。

劉芩妤表示，基於避免對其他相關人士造成二度傷害的考量，具體細節她選擇不再對外多作說明。她並指出，事件曝光後，黨中央即主動與她聯繫，她已完整說明事件始末，並對黨中央將依照既有機制處理相關檢舉，表達信任。

