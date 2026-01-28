毛嘉慶爆出性騷擾「女神級黨工」 黃國昌：一切秉公處理

民眾黨主席、黨團總召黃國昌。 圖：周煊惠 / 攝（資料照）

[Newtalk新聞] 有媒體報導，擬參選民眾黨桃園市中壢區議員的媒體人毛嘉慶爆出涉性騷擾黨內某位女神級黨工，還問「要不要開房間？」導致被害人相當不舒服。民眾黨主席黃國昌今（28）日被問及此事，他回應，一切秉公處理，不管對方身份是什麼。

據《ETtoday新聞雲》報導，加入民眾黨不久的毛嘉慶，出身國民黨、是國民黨前黨主席洪秀柱大力提拔的子弟兵之一，去年 12 月為參選議員，宣布加入民眾黨爭取提名。不過，傳出毛在入黨前，涉嫌對黨內女黨工疑似性騷擾，至脫口詢問對方「要不要一起開房間」，讓被害人感到十分錯愕。目前已有黨員向黨內檢舉，移送中評會評議。

黃國昌上午於立法院接受媒體聯訪，被問及此事，他表示，對中央黨部的立場來講，任何不管有關性平、霸凌、各式各樣職場上勞工權益的保障，一向都是以最嚴肅的態度來面對、處理。

黃國昌強調，一切秉公處理，不管對方的身分是什麼。至於媒體說有人指控，他聽了有一點驚訝，所以他才問說，到底是誰出來指控？

對此，民眾黨發言人張彤回應，確實收到第三方檢舉案件，雖本案提及的時間點當事人均非黨員，與民眾黨業務亦無關聯，但日前中央評議委員會接獲檢舉後，已依相關規定進行了解，釐清事件內容。

民眾黨中評會主委李偉華表示，任何檢舉案，確認在職權上受理進入調查程序後，皆會依民眾黨紀律評議裁決準則辦理，且為保護黨員隱私，各種隱涉及攻擊等應適可而止。

民眾黨強調，對違反性平事件零容忍，對任何違反性別自主意願之言行，絕不寬貸，定依據黨章及相關法規辦理。

