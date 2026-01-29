即時中心／温芸萱報導

有意代表民眾黨參選桃園市中壢區議員的名嘴毛嘉慶，近日被爆出涉嫌性騷擾同黨女黨工，且曾家暴前妻遭拘役30天。對此，網紅四叉貓在臉書質疑，民眾黨主席黃國昌曾說過「不讓有酒駕、家暴、槍砲前科者參加初選」，反問毛嘉慶是否符合標準。四叉貓並貼出三年前毛嘉慶嘲諷民進黨性騷擾事件的影片，引發網友批評「對別人是聖人標準，對自己是X人標準」。

四叉貓指出，民眾黨主席黃國昌曾表示，「總不可能有酒駕、家暴、槍砲前科的人，還讓他登記參加初選。」四叉貓質疑，「民眾黨中壢市議員候選人，家暴前妻拘役30天有前科的毛嘉慶可以參選嗎？」

此外，四叉貓還貼出三年前毛嘉慶上中國媒體「海峽導報」節目，嘲諷民進黨內部性騷擾的影片，引發網友熱議。許多人留言批評「對別人是聖人標準，對自己是X人標準」、「嚴以律人，寬以待己」、「藍白都是這種雙標仔」、「最終還是活成自己討厭的樣子」、「不意外！他人不可以，我可以的概念」，甚至有人酸說「家暴+性騷很適合民眾堂」。









《民視新聞網》提醒您：尊重身體自主權！請撥打113、110《民視新聞網》提醒您：拒絕暴力！請撥打113、110

原文出處：快新聞／毛嘉慶爆性騷、家暴！四叉貓PO「這段影片」 網轟：對自己是X人標準

