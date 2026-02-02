生活中心／綜合報導

有意代表民眾黨參選桃園市議員的媒體人毛嘉慶，最近被爆出，在入黨前，疑似曾經騷擾過同黨美女黨工，甚至邀約對方一起去旅館，而被害人現身，是被封為小草女神，獲得民眾黨白營提名、參選台中市議員的劉芩妤，她也在臉書發聲，加害者的行為，讓她感到不舒服，不願意為錯誤背書。

現任民眾黨台中市黨部發言人咪咪劉芩妤，被民眾黨提名參選台中市議員，外型亮眼，曾經是黨內女神級黨工，還有小草女神的封號，但最近被爆出，疑似被性騷擾，遭到指控的，就是有意參選桃園市議員的媒體人毛嘉慶。媒體人毛嘉慶：「這個事件它是一個，右手寫黑函，左手交給媒體去報導的一個，初選前的政治鬥爭，那事發到現在，黨中央跟女方都沒有找我聯絡過，然後你們也知道，我已經去惟請律師提告了。」

毛嘉慶疑捲性騷風波！ 「小草女神」發聲：不為錯誤背書

民眾黨台中市議員參選人劉芩妤發聲：「不願為錯誤行為背書」（圖／劉芩妤FB）





民眾黨捲入性騷疑雲，而檢舉事件疑似是發生在毛嘉慶入黨之前，因為言語越界引發關注，毛嘉慶解釋，是初選的政治鬥爭，但訊息傳來傳去，不管是真是假，劉芩妤，在臉書發文，面對紛擾、惡意言語，心情難免受影響，為了不讓沉默被錯誤解讀，更不願被他人「代言」，才會打破沉默來回應，她強調，真正保護受害者，是尊重當事人的意願、跟隱私，不是這樣政治操作，坦言不舒服，但不想為錯誤背書，也沒打算隨之起舞，不過PO文底下有網友質疑，是不是因為同黨才選擇沉默。媒體人毛嘉慶：「它就是一個完全，從事發到現在，沒有任何人事實地物的，一個黑函，我相信任何人都，也不希望去配合，所謂張清俊的這個事情，去做起舞吧。」





毛嘉慶疑捲性騷風波！ 「小草女神」發聲：不為錯誤背書

有意參選桃園市議員的毛嘉慶，遭指控捲性騷，毛嘉慶：「是政治鬥爭」（圖／民眾之聲）





民眾黨先前也回應，確實有收到第三方的檢舉案件，但因為，提及的時間點，當事人還不是黨員，跟民眾黨業務沒關聯，中評會接到檢舉後，已經依規定釐清事件，桃色風波意外浮出檯面，不只受害的一方傷疤被撕開，人家可能也不想捲進無關自己的選舉糾紛。





