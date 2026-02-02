毛嘉慶約開房性騷！受害者「小草女神」首度回應：確實不舒服

台中市議員參選人劉芩妤。李政龍攝



民眾黨選舉初期就爆性騷擾爭議，有意代表民眾黨參選桃園市中壢區議員的毛嘉慶，遭人檢舉入黨前，就對一名女黨工言語騷擾，邀請對方去開房間，引起黨內關注，也讓眾人好奇受害者的身分，而有「小草女神」封號、現任民眾黨台中市黨部發言人劉芩妤1月31日打破沉默，表示毛家慶的言論確實讓自己感覺不舒服。

劉芩妤目前已獲民眾黨提名參選台中市議員，對於選舉初期就爆出自己被性騷擾事件，她31日在臉書上表示，外界討論沸沸揚揚，原先選擇低調不回應，面對風雨能一笑置之，但發現沉默仍被錯誤解讀，還有一些紛擾和惡意言語，因此自己需要跳出來以正視聽了。」

廣告 廣告

劉芩妤強調，真正保護受害者，應是尊重當事人的意願與隱私，而非將他人的傷痛轉化為政治操作，這麼做有可能造成當事人二次傷害，「政治人物的私德與人品至關重要，我不願為錯誤的行為背書，也不願為了大局而掩蓋真相；因為我認為誠實、正直與善良是民眾黨最基本的底線，不容有任何模糊空間。」

劉芩妤進一步表示，這段時間自己全心投入基層爭取認同，拒絕被這類桃色標籤模糊了焦點，「我始終相信，民眾黨存在的價值，在於推出更優秀、更具理想性的人選。接下來，我仍會將所有心力回歸選區與基層，繼續為更好的政治文化努力！」希望事情能夠告一段落。

根據《NOWnews》報導，劉芩妤發文當天也接受電訪，表示相關爭議與部分帶有惡意的言論，確實影響她的情緒，且加害者的行徑「確實讓我感到不舒服」，只是沒想到這麼多人知道受害者就是她。另外，基於避免對其他相關人士造成二度傷害的考量，具體細節她選擇不再對外多作說明，相信民眾黨中央會妥善處置。

《太報》關心您：若遭到性騷擾或性侵害，請撥打113專線，尋求專業協助。

更多太報報導

80歲老翁偷拿盆栽！失主急報案：裡面有愛犬骨灰

餐飲男載女大生回家性侵！ 1年半後挨告 關鍵鐵證竟是茄子蛋名曲

台灣留學生施暴？網路結識10多歲櫻花妹 不明原因衝突被逮