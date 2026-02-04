毛嘉慶退出民眾黨議員初選 四叉貓酸：20萬元報名費別還他

即時中心／温芸萱報導

原本投入民眾黨桃園市中壢區議員初選的媒體人毛嘉慶，近日遭黨員檢舉涉嫌性騷擾女性黨工，並被指曾家暴前妻，民眾黨中評會接獲檢舉後，隨即暫停該選區初選民調。毛嘉慶昨（3）日也在社群平台宣布退出中壢區議員初選。對此，網紅四叉貓在臉書發文開酸，是毛嘉慶主動放棄民眾黨初選，已繳交的20萬元初選報名費千萬不要退還。

面對外界質疑與黨內程序啟動，毛嘉慶昨日也在個人社群平台發文，宣布退出中壢區議員初選，表示不再參與後續黨內提名相關事宜。

此事也引發外界熱議，網紅四叉貓昨日便在臉書發文，特別點名毛嘉慶繳交的20萬元初選報名費。四叉貓直接開酸，黃國昌你看清楚呀，這次是毛嘉慶主動放棄民眾黨初選，那個已經繳給黨庫的20萬元報名費，千萬不可退還給毛嘉慶唷！要是此例一開，保證一堆被開除黨籍的吵著要退終身黨費。









