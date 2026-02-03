毛嘉慶遭檢舉性騷「有新事證」 民眾黨中評會決議：暫停初選民調

民眾黨中壢區議員擬參選人毛嘉慶遭黨內檢舉性騷。（圖／鏡週刊提供）

民眾黨中壢區議員擬參選人毛嘉慶遭黨內檢舉涉嫌性騷，民眾黨中評會主委李偉華今（3日）表示，鑒於收到當事人提供之新事證，中評會決議，請選舉決策委員會暫停該選區初選民意調查。

李偉華今說，針對性平爭議案，中評會已於昨晚召開會議，針對該案進一步討論。鑒於收到本案當事人提供之新事證，中評會認為茲事體大，後續有深入調查之必要；故決議請選舉決策委員會暫停該選區初選民意調查。

李偉華強調，為了維護該黨的黨紀及社會聲譽，中評會已達成如上決議，且選決會應確保初選之公正與公平，並昭社會公信。他進一步補充，該黨對於任何違反性別自主意願之言行，一向採取「零容忍」態度。

李偉華說，為保護黨員隱私，呼籲各界停止無端的影射及攻擊，黨籍從政同志更應自惕自愛、謹言慎行，勿使該黨蒙塵。他最後強調，中評會將依該黨紀律評議裁決準則及相關法規，加速本案之調查，落實政黨誠信與性別平權價值。

民眾黨主席黃國昌今早受訪時也說，對民眾黨而言，對於性騷擾零容忍是非常重要的核心價值，同時也會尊重當事人隱私及保密身分，

對當事人身份保密。相關案件已進入中評會程序，中評會將依照相關法律及相關規章調查處理。他並重申，尊重性平價值及相關行為規範準則要求，民眾黨會用最高標準要求從政同仁。



