毛嘉慶遭檢舉性騷！民眾黨中評會暫停初選民調 黃國昌：性平零容忍！

[FTNN新聞網]記者鄧宇婷／台北報導

民眾黨中壢區議員擬參選人毛嘉慶，近日遭檢舉在入黨前疑涉性平爭議，引發黨內高度關注。民眾黨中評會今（3）日表示，鑒於案件性質重大，且已有新事證出現，已請選舉決策委員會暫停該選區的初選民意調查，待調查結果出爐後再行處置。民眾黨主席黃國昌今日也表明，針對性平議題的行為標準，民眾黨會用最高標準要求所有從政同事。

對此，民眾黨主席黃國昌今日在立法院受訪時也表態指出，對民眾黨而言，尊重性別平等、對性騷擾「零容忍」是不可動搖的核心價值。（圖／毛嘉慶臉書）

民眾黨今日上午發布聲明指出，針對第三方提出的性平爭議檢舉案，中評會已於2日晚間召開會議進行討論。中評會主委李偉華說明，由於當事人近期補充新事證，顯示案件仍有釐清必要，因此中評會一致認為，有必要啟動更完整的調查程序。基於維護黨內紀律與社會信賴，中評會最終作出決議，請選舉決策委員會暫緩進行該選區的初選民意調查作業。李偉華表示，此舉是為維護黨紀及社會聲譽，且選決會應確保初選的公正與公平，同時回應社會對政黨誠信的期待。

廣告 廣告

李偉華也進一步指出，民眾黨長期以來對於任何違反性別自主意願的行為，始終採取「零容忍」立場。為避免對相關人員造成不必要的傷害，中評會也呼籲外界停止揣測與影射，保護黨員隱私，黨內從政同志更應自惕自愛、謹言慎行，以免損及政黨形象。

他強調，中評會後續將依照黨內紀律評議裁決準則及相關法規，加速完成調查程序，確保政黨誠信與性別平權價值能夠落實。

對此，民眾黨主席黃國昌今日在立法院受訪時也表態指出，對民眾黨而言，尊重性別平等、對性騷擾「零容忍」是不可動搖的核心價值。他表示，案件既已進入中評會程序，黨部將尊重當事人隱私及相關法律規範，由中評會依規定處理。黃國昌強調，針對性平議題的行為標準，民眾黨會用最高標準要求所有從政同事。

更多FTNN新聞網報導

毛嘉慶遭爆性騷女神級黨工、問要不要開房間 黃國昌：不管身份秉公處理

毛嘉慶案民眾黨中評會已立案 具名檢舉人是初選對手張清俊

談性騷擾爭議 毛嘉慶將矛頭對準黨內同志：到初選才靠爛招走捷徑、喊告撰稿記者

