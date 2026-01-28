毛嘉慶遭爆性騷女神級黨工、問要不要開房間 黃國昌：不管身份秉公處理
[FTNN新聞網]記者方炳超／台北報導
有媒體報導，民眾黨傳出疑似性騷擾事件，已投入民眾黨桃園市中壢選區議員初選的媒體人毛嘉慶，遭爆涉嫌對黨內女神級黨工熱烈追求，甚至一度脫口詢問「要不要開房間？」讓被害人感到極不舒服。民眾黨主席黃國昌今（28）日被問及此事時說，對中央黨部的立場來講，任何、不管有關性平、有關於霸凌、各式各樣職場上面勞工權益的保障，一向都是以最嚴肅的態度來面對、來處理，一切秉公處理，不管對方的身分是什麼。至於媒體朋友說有人指控，他聽了有一點驚訝，所以他才問說，到底是誰出來指控？
媒體今問黃國昌，有媒體報導說毛嘉慶被指控有性騷黨內的女神級黨工？黃國昌做出前述表示。
對於此事，民眾黨也做出回應。民眾黨發言人張彤回應，確實收到第三方檢舉案件，雖本案提及的時間點當事人均非黨員，與民眾黨業務亦無關聯，但日前中央評議委員會接獲檢舉後，已依相關規定進行了解，釐清事件內容。民眾黨中評會主席李偉華表示，任何檢舉案，確認在職權上受理進入調查程序後，皆會依民眾黨紀律評議裁決準則辦理，且為保護黨員隱私，各種隱涉及攻擊等應適可而止。
民眾黨稱，對違反性平事件零容忍，對任何違反性別自主意願之言行，絕不寬貸，定依據黨章及相關法規辦理。
◎《FTNN新聞網》關心您，尊重身體自主權！請撥打113、110。
