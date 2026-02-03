毛嘉慶遭爆性騷女黨工 黃國昌：性騷零容忍

▲民眾黨主席黃國昌陪同民眾黨新任立委宣誓就職暨報到。（圖／記者呂炯昌攝，2026.02.03）

[NOWnews今日新聞] 媒體人毛嘉慶加入民眾黨，並爭取參選桃園市中壢選區議員提名，但近日遭同選區對手、民眾黨前社發部主任張清俊具名檢舉，指控毛涉性騷擾黨內女性。民眾黨中央評議委員會今日宣布，收到性騷案當事人提供之新事證，中評會認為茲事體大，有深入調查之必要，並宣布中評會決議，請選舉決策委員會暫停該選區初選民調。民眾黨主席黃國昌今日重申性騷零容忍。

被外界封為「小草女神」、現任民眾黨台中市黨部發言人的劉芩妤（咪咪）上月31日在臉書上表示，外界討論甚囂塵上，她原先選擇低調不回應，卻發現沉默反而遭到錯誤解讀，甚至被他人「代言」，因此決定出面簡單說明、以正視聽。她強調，真正的保護受害者，應是尊重當事人的意願與隱私，而非將他人的傷痛轉化為政治操作。



劉芩妤坦言，政治人物的私德與人品至關重要，「我不願為錯誤的行為背書，也不願為了所謂的大局而掩蓋真相」，並重申誠實、正直與善良，是民眾黨不可模糊的基本底線。她更進一步指出，這段期間自己全心投入基層經營，無意捲入任何選舉紛爭，也拒絕被桃色標籤模糊焦點。她認為，民眾黨存在的價值，在於推出更優秀、更具理想性的人選，未來將持續回到選區、深耕基層，為建立更好的政治文化努力，並直言「事情該告一段落了」。



劉芩妤接受電話訪問時表示，相關爭議與部分帶有惡意的言論，確實對她的情緒造成影響，她也坦言「他的行為確實讓我感到不舒服」。不過，基於避免對其他相關人士造成二度傷害的考量，具體細節她選擇不再對外多作說明。

民眾黨中央評議委員會主委李偉華今日表示，中評會已於昨(2)日晚上召開會議，針對該案進一步討論，鑒於收到本案當事人提供之新事證，中評會認為茲事體大，後續有深入調查之必要。中評會決議，請本黨選舉決策委員會暫停該選區初選民意調查。



李偉華強調，為了維護本黨的黨紀及社會聲譽，中評會已達成如上決議，且選決會應確保初選之公正與公平，並昭社會公信。



李偉華進一步補充，民眾黨對於任何違反性別自主意願之言行，一向採取「零容忍」態度。為保護黨員隱私，呼籲各界停止無端的影射及攻擊，黨籍從政同志更應自惕自愛、謹言慎行，勿使本黨蒙塵。李偉華最後強調，中評會將依本黨紀律評議裁決準則及相關法規，加速本案之調查，落實政黨誠信與性別平權價值。

黃國昌今天陪同洪毓祥、蔡春綢、王安祥、邱慧洳、陳清龍、李貞秀等6位遞補的立委宣誓就職暨報到，並接受媒體聯訪。針對黨內爆發性騷案，黃國昌表示，民眾黨尊重性平、對於性騷零容忍是民眾黨非常重要的核心價值，相關事件已進入中評會程序，同時也要尊重當事人的隱私及相關法律對於當事人身分保密、保護的規定，中評會會依照相關法律及民眾黨相關規章進行調查跟處理。

黃國昌強調，對於性平價值的尊重及相關行為準則的要求，民眾黨會用最高標準來要求所有的從政人員。

※【NOWNEWS 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。

※ 拒絕暴力請撥打：113、110



