毛嘉慶遭爆騷擾女黨工 黃國昌：不論身分秉公處理

（中央社記者陳俊華台北28日電）媒體報導，投入民眾黨桃園市中壢選區議員初選的媒體人毛嘉慶，遭爆對女黨工言語騷擾。民眾黨主席黃國昌今天說，任何有關性平、霸凌等職場的勞工權益保障，會以最嚴肅態度面對，一切秉公處理，不管對方身分是什麼。

ETtoday今天報導，剛加入民眾黨不久、有意參選桃園市中壢選區議員的媒體人毛嘉慶，遭舉報涉嫌對女黨工熱烈追求，甚至脫口詢問「要不要開房間？」讓被害人感到極不舒服。

報導指出，此案是去年12月底一場民眾黨內部餐會傳出，當時黨內幹部、黨工聊天談及毛嘉慶時，有人爆料毛嘉慶曾對女黨工言語騷擾；該起性騷案發生時，毛嘉慶尚未入黨，如今傳聞在黨內延燒，有黨員向黨內舉報。

黃國昌上午受訪時表示，中央黨部的立場，任何有關性平、霸凌，職場的勞工權益保障，一向以最嚴肅的態度面對、處理，一切秉公處理，不管對方身分是什麼。

民眾黨發言人張彤說，確實收到第三方檢舉案件，雖本案提及的時間點當事人非黨員，與民眾黨業務也沒關聯，但日前中央評議委員會接獲檢舉後，已依相關規定進行了解，釐清事件內容。

中評會主委李偉華表示，任何檢舉案在確認受理進入調查程序後，都會依民眾黨紀律評議裁決準則辦理，且為保護黨員隱私，各種影射及攻擊等，應適可而止。

民眾黨說，對違反性平事件零容忍，任何違反性別自主意願的言行，絕不寬貸，一定會依據黨章及相關法規辦理。（編輯：蘇志宗）1150128