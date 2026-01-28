毛嘉慶驚爆性騷白營女黨工 四叉貓預告嗆：會再爆這「往事」

即時中心／劉朝陽報導

有意代表民眾黨投入桃園市中壢區議員選舉的名嘴毛嘉慶，近日被爆出涉嫌性騷擾同黨女黨工。對此，網紅「四叉貓」在社群平台發文，整理毛嘉慶多年來的政治立場轉變，並直指其行為與過往高舉的價值立場形成強烈反差。

媒體揭露，毛嘉慶在加入民眾黨前，疑似對黨內一名被稱為「女神級」的女黨工展開積極追求，除頻繁示好外，甚至開口詢問是否願意一同開房間，讓當事人感到不適、憤怒。

毛嘉慶傳性騷疑雲 四叉貓揭政治經歷與民眾黨內爭議

四叉貓則在臉書貼文中回顧毛嘉慶的政治經歷指出，2017年「安定力量」發動罷免時任立委黃國昌行動，毛嘉慶即為罷免團體成員之一；2019年安定力量成立反同政黨，與黃國昌正面交鋒，毛嘉慶名列不分區立委名單；直到2022年安定力量解散，2025年毛嘉慶與多名前安定力量成員轉而加入民眾黨，與黃國昌互動關係出現明顯轉變。沒想到隔年，卻爆出已婚身分的毛嘉慶，疑似向民眾黨內女黨工提出不當邀約。



四叉貓也不諱言指出，毛嘉慶過去在反同運動期間，經常高喊「一夫一妻、一生一世」等口號，如今卻被指控背離自身所宣揚的價值，相關爭議不僅重創個人形象，也讓外界質疑民眾黨內部的性平把關機制是否失靈。四叉貓也預告「晚上有空再來寫民眾黨毛嘉慶以前冒用名義私自募款的故事」。

民眾黨回應檢舉案：非黨員事件不涉黨務 強調性平零容忍

而對此，台灣民眾黨發言人張彤則回應，確實有收到第三方檢舉案件，雖本案提及的時間點當事人均非黨員，與本黨業務亦無關聯，惟日前中央評議委員會接獲檢舉後，已依相關規定進行了解，釐清事件內容；中評會主委李偉華表示任何檢舉案，確認在職權上受理進入調查程序後，皆會依本黨紀律評議裁決準則辦理，且為保護黨員隱私，各種影射及攻擊等應適可而止。



台灣民眾黨重申，對違反性平事件零容忍，對任何違反性別自主意願之言行，絕不寬貸，定依據黨章及相關法規辦理。

