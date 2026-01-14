毛孩不在了，心碎感卻反覆襲來...最怕聽到親友說「這句話」！出現3現象代表你該求助了

不少人把毛小孩視為家人，在彼此陪伴中累積生活的片段與回憶。只是，毛小孩的生命終究比人短，即使已盡力相守，悲傷、思念與遺憾仍無可避免。為什麼寵物離世會讓人這麼痛？一直想起牠、情緒反覆低落，是正常的，還是已經需要求助？

清晨6點半，鬧鐘響了。小芳習慣性伸手去摸床邊，卻撲了空。

過去這個時間點，小咪總會跳上床，在身旁喵喵叫，催她起床、餵飯。如今房間裡一片安靜，小芳才意識到，那個熟悉的毛絨絨身影已經不會再出現了，小咪真的不在了。

幾天前，小咪還照常吃飯、曬太陽，只是突然嘔吐、精神變差。她帶小咪就醫、檢查、回家觀察，一切看似仍在掌握中。沒想到當天深夜狀況急轉直下，送進急診後，小咪再也沒有回來。

離別來得太快，小芳甚至來不及理解發生了什麼。悲傷之外，更多的是反覆湧現的疑問與自責。

失去寵物出現的悲傷5階段反應

這種痛不一定是撕心裂肺，卻在日常生活裡反覆出現，在不經意的瞬間提醒自己，失去已經發生。寵物離世後，腦海總是不斷浮現牠的身影、情緒忽高忽低，這樣的狀態算正常的哀傷歷程，還是到了需要求助的時候？

在獸醫與心理專業現場，寵物喪失早已是反覆出現的議題，只是長期被低估，也缺乏清楚的理解與判斷標準。

具有韓國臨終教育專業資格的獸醫師沈用熙，在他的著作《愛你，愛你，永遠愛你》中，引用精神科醫師伊莉莎白．庫伯勒－羅斯提出的「悲傷5階段」，指出飼主在寵物離世後，常出現以下5種情緒狀態：否認、憤怒、討價還價、沮喪、接受。

他特別提醒，這不是一條線性的歷程，各階段可能反覆出現、順序顛倒，某些情緒甚至會停留很長一段時間，「因為與愛連結的情感遠比我們想像中強烈，失去摯愛後的情緒，本來就多樣而複雜。」

這也解釋了為什麼有些飼主已經能正常生活，卻仍會在某些時刻被悲傷拉回。這不是退步，是哀悼歷程的一部分。

最容易卡住的情緒是內疚與自責

在臨床經驗中，沈用熙發現，不論寵物是突然離世、長期治療，或選擇在家陪伴到最後，幾乎所有飼主都會出現後悔與自責，多數時候往往是因覺得「還能再對牠好一點」。

這些遺憾並非源自不夠愛，是「因為想為他們付出更多，那是內心對他們極致愛意的投射」。

安寧緩和獸醫師張婉柔也指出，很多飼主都希望做到超過自己能力的照顧，想替毛孩擋下世界上所有痛苦。但人終究有極限，內疚與遺憾常是一體兩面，很難一次處理乾淨。

寵物離世後，最傷人的是「悲傷不被承認」

許多飼主在失去毛孩後，最難受的是連難過的權利都被剝奪。

「我知道牠走了，但每天醒來還是覺得哪裡空了一塊，」不少飼主在寵物離世後，深陷一種反覆出現、難以安放的悲傷。更折磨人的是，這份情緒常常不被理解，甚至被輕描淡寫成「不就一隻寵物嗎？」

因為寵物與人的關係高度親密又純粹，參與的是日常生活中最頻繁、最真實的片段。一旦依附中斷，心理衝擊自然不小，只是社會文化往往不允許這樣的悲傷被好好談論。不少飼主會發現，最靠近自己的家人，反而最難理解這份失落。

沈用熙直言，家人不一定能理解你與毛孩之間的關係與意義，與其耗力說服，不如先承認這件事。

把重點從「讓對方懂我」轉為「避免二度傷害」，張婉柔建議，可以嘗試具體表達需求，例如哪些話會讓自己更受傷，或什麼樣的回應會比較有幫助。

飼主最好能刻意為自己找到「懂寵物關係」的同溫層，並分散支持來源，避免把所有情緒壓在單一對象身上。

別強壓悲傷，情緒要有出口

悲傷不一定要被消除，但需要被安放。沈用熙常建議飼主透過書寫、日記、畫畫或其他創作方式，把說不出口的情緒轉化成具體形式；也有人為毛孩設立紀念角落，或用小型儀式向牠道別。

他在書中提醒，將悲傷埋藏心中或假裝不在意，其實無助於真正走過離別。願意經歷否認、憤怒、討價還價、沮喪，最後走向接受，本身就是對離開的毛孩最深的愛與尊重。

迎接新生命並非背叛，而是把愛延續下去。有些飼主在毛孩離世後，對迎接新生命感到矛盾，擔心這樣是不是等於忘記過去。然而沈用熙指出，把愛延續到另一個生命身上，不等於抹去舊的回憶，也不代表取代。愛可以同時存在於不同位置。

尋求專業協助？關鍵在「能不能回到日常生活」

沈用熙提醒，最劇烈的悲傷常出現在前1到數個月，但若時間拉長，仍出現以下狀況，代表需要更多支持：

· 睡眠與飲食長期失調

· 難以回到原本的生活功能

· 情緒低落持續不減，甚至陷入強烈無助

張婉柔也指出，若悲傷已明顯影響生活，單靠儀式與自我調適可能不足，這時尋求心理或醫療專業協助，是對自己負責，不是脆弱。

離別本就無法由人掌控，而悲傷之所以深刻，往往正是因為曾經毫無保留地愛過。悲傷也許會留下，但愛並不會因此消失。飼主可以在記得牠的同時，慢慢回到自己的生活。

如何接住這份失落，不只是個人的課題，也是心理健康照護不能忽視的一環。

