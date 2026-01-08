毛孩也怕冷！中途之家為毛孩穿毛衣、設暖爐
天氣冷颼颼，不只民眾，小動物也要保暖。宜蘭流浪動物中途之家幫毛孩們製作毛衣，還設置煤油暖爐，讓室內保持溫暖。而雲林地區豬農也很貼心，將豬舍溫度控制在25度，讓小動物都能暖呼呼過冬。
狗狗們穿上舒適毛衣，籠子內還鋪上毯子，在這冷冷的天，不只民眾小動物也要保暖。
流浪動物中途之家志工：「這個布是我們民眾很有愛心，捐贈的舊衣服，我們袖子的部分，袖口剛好在牠的脖子，（這個就是用衣服下去剪），對對對讓牠們也保暖。」
毛孩們穿上衣服的可愛模樣，讓人心都融化，宜蘭流浪動物中途之家用剩餘的毛料，製作小動物們的保暖衣物，讓他們也能好好過冬。
宜蘭縣動植物防疫所長陳祖健：「這個大概都是廢棄的衣物，去做一些剪裁，讓這些小狗也有衣服穿，有些是志工幫我們（做）的，我們也很感謝志工，不只提供衣服，還提供手工藝。」
裡頭190隻流浪狗、20隻貓咪，共有6區狗欄，每一區走道上會設置煤油暖爐，讓室內溫暖。志工也會隨時注意避免過熱，避免毛孩燙傷，同時也在北側通風口，加裝帆布防冷風，避免冷風灌進來。
不只如此，雲林同樣冷吱吱，小豬們凍未條，跟同伴們擠在一塊取暖，雲林豬農還在豬圈上用燈泡照射，出生不到30天的小豬，同時以帆布防風保暖，將溫度控制在25度，讓小豬們都暖呼呼，還有上百隻剛孵出來的小雞，待在一起抱團取暖，雞舍也啟動全自動控溫系統，用柴油暖風機加強保暖。大家做足準備，就是希望小動物能溫暖過冬。
