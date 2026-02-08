毛孩也有健康紅包 犬貓巡迴絕育前進阿蓮

▲高市動保處在阿蓮區老人活動中心舉辦今年首場偏遠地區巡迴犬貓絕育三合一活動。





高雄市動物保護處8日在阿蓮區老人活動中心舉辦今(115)年首場偏遠地區巡迴犬貓絕育三合一活動，現場提供免費犬貓絕育、晶片與狂犬病疫苗施打以及動物醫療諮詢等服務，鄉親們紛紛帶著家中犬貓前來領取這份「醫療大紅包」，一起守護毛孩的健康。

活動有168隻犬貓施打狂犬病疫苗、115隻打晶片辦寵物登記，還有97隻犬貓完成了絕育手術。農業局姚志旺局長表示，在飼養犬貓的過程中，飼主除了辦理寵物登記、狂犬病疫苗施打、絕育等基本責任外，為提升動物福祉，活動中亦聘請臨床獸醫師並設置動物醫療諮詢站，供飼主諮詢犬貓可能面臨的疾病照護與飼養衛教，提供更多元化的醫療服務。同時，也感謝阿蓮里黃靖娟里長協助場地安排及活動宣傳，讓今日活動得以順利進行，也希望繼續透過在地力量支持，讓動保意識紮根、廣為宣導。

去(114)年動保處共舉辦34場次偏遠地區巡迴犬貓絕育活動，合計絕育1,694隻犬貓。姚局長提醒，家中犬貓若沒有絕育容易引發行為偏差、意外懷孕或生殖系統疾病等問題，為了毛孩的健康最好都要結紮；現行動物保護法也明文規定，犬貓飼主應為寵物絕育，未替寵物絕育且未申報免絕育，或未申報繁殖需求而繁殖寵物者，查證屬實可處新臺幣5萬元以上25萬元以下罰鍰，經限期改善仍未改善者得按次處罰。此外，未辦理寵物登記與未施打狂犬病疫苗也將處新臺幣3千到數萬元不等的罰鍰。

115年偏遠地區巡迴犬貓絕育活動已於農曆年前啟動，3月份將前往大樹區姑山倉庫及杉林區木梓社區活動中心。動保處呼籲，在動物醫療資源缺乏地區的飼主請多多利用本市辦理的巡迴犬貓絕育、狂犬病疫苗施打活動。另外，飼主也可自行攜帶犬貓至本市動物醫院進行絕育手術，115年度犬貓絕育補助活動也已開跑，年滿18歲高雄市民、每人申請上限2隻，於活動期間內完成犬貓絕育手術並符合申請須知規定事項即可向動保處提出申請，名額有限，請盡速辦理以免向隅，相關活動詳情及申請書可逕至動保處官網(https://livestock.kcg.gov.tw/)下載或查詢。



