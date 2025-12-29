毛孩也能住五星級飯店 台中李方艾美酒店2026年元旦起成為寵物友善飯店

《圖說》台中李方艾美酒店宣布，2026年1月1日起正式成為寵物友善飯店。（業者提供）

【民眾網諸葛志一臺中報導】毛小孩也能住五星級飯店！台中李方艾美酒店宣布，2026年1月1日起正式成為寵物友善飯店，讓毛孩不再只是陪同入住，而是能以「賓客身分」體驗五星級飯店的每一刻。毛小孩入住李芳艾美，還能一起到24樓PANO 24、1樓Latitude 24用餐，房內也點得到寵物鮮食，首波入住還加碼送寵物大禮。

李方艾美酒店總經理吳宏一指出，對許多毛孩來說，旅行不該只是被帶著走，而是能夠真正參與、被好好款待的一段假期。走進專為寵物規劃的友善客房，毛孩一落地便能感受到與以往不同的貼心安排。房內備有專屬睡墊、小帳篷、防水墊與玩具，讓毛孩在陌生環境中也能迅速找到安全感。飯店特別規劃寵物友善專屬樓層與獨立動線，降低環境刺激，讓毛孩從抵達、入住到休息，都能維持放鬆節奏，安心享受假期。

廣告 廣告

不只住得好，毛孩在李方艾美也能「吃得很講究」。飯店同步調整館內餐飲空間，將24樓高空景觀餐廳PANO 24與1樓Latitude 24打造成寵物友善餐廳，旅客可帶著毛孩一同入座，在城市高空或開放空間中共享用餐時光。對毛孩而言，不必被留在房間等待，而是能夠陪著主人一起感受氣氛、一起用餐，正是旅行中最重要的陪伴。

此外，客房餐飲服務也特別為毛孩量身打造。除了主人能享用送餐服務外，毛孩也能點得到專屬寵物餐，飯店精心準備適合犬貓的鮮食選擇，讓毛孩在房內也能享用營養均衡的美味料理。從入住到用餐，毛孩不再只是「不能吃、不能進」的角色，而是真正被納入旅宿體驗的一份子。

為迎接寵物友善服務正式上線，李方艾美酒店同步推出首波入住限定加碼禮遇。凡預訂指定寵物友善住房專案並於首波期間入住，即可獲得一份限量「寵物入住大禮包」。內容包含飯店品牌帆布提袋、C-CELL’LINO西西里諾日本進口高端寵物洗護梳，以及Abao阿寶依寵物種類客製的專屬小點心，為毛孩的第一趟五星級假期增添儀式感。數量有限，送完為止。

李方艾美酒店總經理吳宏一說，這次寵物友善規劃的核心，不只是開放入住條件，而是希望讓毛孩在旅途中「被尊重、被照顧、被理解」。因此，飯店從空間設計、餐飲規劃到服務流程，皆以毛孩感受為出發點，讓旅行不再是毛孩的壓力，而是一段值得期待的幸福時光。