毛孩也要自我介紹給神明聽！高雄推出史上最有儀式感的平安符

【記者 王苡蘋╱高雄 報導】隨著寵物成為現代家庭的重要成員，如何為毛孩祈求健康與平安，也成為許多飼主關心的議題。高雄市動物保護處跨界結合在地百年信仰，攜手高雄市鳳山區歷史悠久的鳳邑開漳聖王廟，將於民國115年2月4日立春日上午9時，首度推出「好伴平安・守護毛孩」聯名寵物平安符袋，透過傳統信仰的力量，傳遞尊重生命與友善動物的理念。

動保處表示，此次合作以「護佑生命、守護毛孩」為核心精神，希望藉由民眾熟悉的宗教文化，喚起社會大眾對動物福祉的重視，並進一步推廣「友善飼養、認養不棄養」的觀念，讓信仰不僅守護人心，也能成為守護動物的溫柔力量。

本次推出的「好伴平安・守護毛孩」平安符袋，設計以溫暖色系為主軸，融入動保處「好伴」形象元素，象徵人與動物共好、彼此陪伴的溫馨意涵。所有符袋皆由鳳邑開漳聖王廟依循傳統科儀進行祈福開光，期盼將神明的庇佑與慈愛，傳遞到每一隻被珍惜的生命身上。

活動最受矚目的亮點，莫過於別具巧思的領取方式。鳳邑開漳聖王廟說明，民眾欲領取平安符袋，須先點香參拜並向神明稟報個人資料與家中寵物的相關資訊，包括寵物的名字、種類及照顧方式，隨後等待香燃並進行擲筊請示。唯有連續擲出三個聖筊，方能順利領取符袋，象徵飼主的誠心與對毛孩責任的承諾。

▲高雄市政府農業局長姚志旺歡迎大家2月4日一起來鳳邑開漳聖王廟為心愛萌寵祈福。

農業局姚志旺局長指出，鳳邑開漳聖王廟是許多市民的重要心靈寄託，此次結合信仰與動物保護政策，不僅創新，更具教育意義，期盼透過這項活動，讓關懷生命的善念從人心出發，擴散至社會各個角落。

鳳邑開漳聖王廟主委鄭安秝也表示，透過「擲筊問真心」的儀式，期望飼主在與神明對話的過程中，再次思考對毛小孩的責任與承諾，讓平安符不只是祈福信物，更象徵一輩子的守護與陪伴。（圖╱記者王苡蘋翻攝）