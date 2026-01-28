毛孩健康有保障 嘉市115年犬貓絕育補助＋狂犬病疫苗優惠同步開跑

【記者 吳瑞興／嘉義市 報導】為守護毛孩健康、打造友善安全的生活環境，嘉義市政府同步推出「家犬貓絕育補助」及「狂犬病疫苗免費施打」雙重優惠措施，自即日起至10月31日止（或經費用罄為止）受理申請，邀請市民把握機會，共同為動物福利與公共衛生把關。

建設處說明，凡設籍嘉義市、年滿18歲之飼主，且寵物已完成寵物登記並於一年內施打狂犬病疫苗者，即可申請絕育補助，每位飼主最多可申請2隻，補助金額為公犬、公貓每隻800元，母犬、母貓每隻1,500元，飼主可至全市24家配合動物醫院完成手術後，向市府提出申請，經審核通過後將直接匯款至飼主帳戶。同時，市府也提供1,500劑狂犬病疫苗免費施打名額，飼主僅需負擔100元診療清潔費，攜帶寵物登記證即可至配合動物醫院施打。

建設處提醒，依《動物傳染病防治條例》規定，3個月齡以上犬貓須每年定期接種狂犬病疫苗，未依規定施打者，處新臺幣三萬元以上十五萬元以下罰鍰，並呼籲飼主依《動物保護法》落實植入晶片、完成登記、定期疫苗接種及絕育措施，共同守護毛孩健康，營造更安全、友善的城市環境。

