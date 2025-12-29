毛孩商機「汪汪汪」！全國飯店一房可容三大型犬 李方艾美可進酒吧

台中李方艾美酒店 2026 年起正式成為寵物友善飯店。 圖：李方艾美酒店／提供

[Newtalk新聞] 春節全國出遊要找寵物友善旅店不容易，台中李方艾美酒店宣布 2026 年起開放毛孩入住，還讓毛孩可進到高空酒吧；全國大飯店近期再啟用多間大坪數房型，可同時接待三隻大型犬及五位家庭成員同住。

李方艾美酒店指出，對許多毛孩來說，旅行不該只是「被帶著走」，而是能真正參與、被好好款待的一段假期，明年起成為寵物友善飯店，房內備有專屬睡墊、小帳篷、防水墊與玩具。飯店特別規劃寵物友善專屬樓層與獨立動線，降低環境刺激，讓毛孩從抵達、入住到休息，都能維持放鬆節奏，安心享受假期。

不只住得好，毛孩在李方艾美也「吃得很講究」。飯店同步調整館內餐飲空間，將 24 樓高空景觀餐廳 PANO 24 與 1 樓 Latitude 24 打造成寵物友善餐廳，旅客可帶著毛孩一同入座，在城市高空或開放空間中共享用餐時光。對毛孩而言，不必被留在房間等待，而是能陪著主人一起感受氣氛、一起用餐。

李方艾美酒店同步推出首波入住限定加碼禮遇。凡預訂指定寵物友善住房專案並於首波期間入住，即可獲得一份限量「寵物入住大禮包」，內容包含飯店品牌帆布提袋、C-CELL'LINO 西西里諾日本進口高端寵物洗護梳，及 Abao 阿寶依寵物種類客製的專屬小點心，數量有限，送完為止。

位於草悟道全國大飯店今年暑假啟用寵物友善樓層，開放犬貓牽繩落地、自由上床，以專屬樓層規劃與完善毛孩備品服務亮點持續吸引毛孩家庭入住。飯店看好市場需求，上月起再啟用多間大坪數房型，可接待三隻大型犬及四至五位家庭成員同住，客房備有迎賓禮、1-2組寵物床墊與食器，並透過樓層區隔與備品分流維持住宿品質。春節期間訂房詢問明顯增加，加上草悟道週邊寵物友善商場與餐廳環繞，形成一站式寵物出遊生活圈，進一步帶動毛孩家庭住宿需求。

台中全國大飯店表示，今年外帶常溫年菜預購詢問明顯增加，今年推出 10 人份「鴻運經典」與 5-6 人份「精裝組合」兩款外帶常溫年菜，即日起至大年初四預購開放。「鴻運經典」匯集團圓拼盤、老酒醉大蝦、遵古花膠佛跳牆、碧綠雙冬元寶、避風塘金鯧魚、金華竹笙瑤柱燉雞與荷香鮑魚米糕等多道年菜料理，每套優惠 10,999 元；「精裝組合」則精選四道主菜搭配港式叉燒包，份量更貼合小家庭，每套 5,999 元。兩款皆採常溫取貨、加熱即食設計，並提供牛肉麵禮盒與臘味蘿蔔糕加購方案。於 2026 年 1 月 15 日前預購，可加贈飯店年銷千盒的經典美味「招牌牛肉麵常溫禮盒」。訂席專線 04-23260022、訂房專線 04-23262288。官網：www.hotel-national.com.tw

全國大飯店今年暑假啟用寵物友善樓層。 圖：全國大飯店／提供