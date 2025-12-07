毛孩嗑頂級肉乾.喝雞精 餐飲業跨足搶300億寵物商機

台北市 / 綜合報導

毛孩食品商機無限，市場規模已經突破300億元，現在就有餐飲業者，直接跨足到寵物市場領域，搶食這塊大餅，像是有燒肉品牌業者，主打貓狗都可以吃的頂級牛肉乾，還有月子餐品牌，讓毛孩也可以喝滴雞精養生，各種新花樣都讓飼主感到驚喜。

民眾說：「好可愛，可以欸。」幫小寶貝穿上保暖衣物，變身成可愛雪寶，冬天來了，為了讓毛孩溫暖過冬，許多爸爸媽媽趁著假日，來到寵物用品博覽會，到處挖寶，民眾說：「給你給你。」有人挖到的寶有點高級，知名燒肉品牌搶攻寵物商機，連毛孩也有頂級牛肉乾以及牛舌可以享用，民眾說：「就是因為在它們店門口，就是有看到，然後就覺得，感覺滿酷，所以買回家給牠們吃吃看。」民眾說：「滿酷的，就是人跟狗都有顧到這樣。」

不只如此，連月子餐品牌，也推出滴雞精，和鱸魚精，讓狗狗貓貓也可以跟人類一樣，好好養生，民眾說：「因為平常不會吃，所以買給牠吃看看。」餐飲業者跨足毛孩領域，還有飼料品牌，將鮮食餐包，結合台式熱炒店的構想，紅燒牛肉清炒鴨肉，狗狗想吃什麼隨牠們挑。

寵物飼料品牌業者說：「最熱門就是紅燒牛肉跟番茄雞，那因為可能很多飼主，他們喜歡吃這道菜，人的料理，所以想說，那我就把這道菜，也給狗狗吃。」寵物飲食再進化，看準飼主愛毛孩的心，餐飲業者絞盡腦汁，跨領域進軍寵物市場，要在每年300億的毛孩食品商機中異軍突起。

