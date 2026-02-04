毛孩家長注意！春節雙北「百家動物醫院不打烊」 名單一次看

記者柯美儀／台北報導

春節連假期間，許多動物醫院休診，為避免毛孩緊急狀況無處就醫，台北市與新北市動保處已分別彙整並公布「115年春節期間營業獸醫診療機構名單」，提供超過百家動物醫院資訊供飼主查詢，家中毛孩如果不舒服，可即時就醫治療。

台北市毛孩春節就醫資訊

北市動保處表示，為避免春節連假期間寵物有緊急狀況，飼主臨時找不到動物醫院可就診，動保處已在官網最新消息發布在春節期間持續營業，且提供動物診療服務的動物醫院名單，方便有需要的飼主隨時查詢。

廣告 廣告

動保處提醒，建議飼主提前確認住家附近的動物醫院資訊，以便寵物發生緊急情況時能迅速就醫，尤其有慢性病需要長期服藥或定期回診治療的寵物，更要事先準備足夠藥品及相關病歷資料，讓獸醫師能快速瞭解動物狀況、即時處理。

北市動保處補充，為維護寵物健康，請飼主要記得定期帶寵物至動物醫院施打疫苗及健康檢查。春節連假期間若需就醫，可以事先撥電話與動物醫院詢問營業時間及看診方式，避免就診動物太多需排隊久候或醫院臨時休診等情形，寵物如有緊急情況，可先洽詢醫院是否可優先看診，讓寵物在過年期間也能獲得妥善醫療照顧。

新北市動保處公布春節74家動物醫院營業時間。（圖／新北市動保處提供）

新北市毛孩春節就醫資訊

新北市動保處也彙整行政區內74家動物醫院春節期間的營業時間，供飼主查詢備用。動保處提醒，春節年菜豐盛，應避免讓毛寶貝食用過於油膩、太鹹食物及巧克力等甜食，也要留意帶骨魚、肉，防止誤食、中毒或腸胃不適。

動保處指出，春節施放鞭炮頻繁，寵物易受驚嚇。飼主可在室內提供外出籠、睡窩等遮蔽物安撫情緒；外出時務必使用牽繩或外出籠，加強防護，避免因驚嚇走失。

動保處也呼籲，長假前應做好寵物健康管理，包括定期疫苗、健康檢查及慢性病用藥準備，並事先向熟悉的動物醫院確認就醫資訊，確保毛寶貝安心過年。

※台北市115年春節期間動物醫院營業情形一覽表：https://reurl.cc/GG1r83

※新北市115年春節期間動物醫院營業情形一覽表：https://reurl.cc/pKGylr

更多三立新聞網報導

春節全台「計程車加成費率」一覽！北北基加收30元 這地一趟多100元

台鐵春節再加開64班車！凌晨0時開搶 國道客運最低4.2折

加蛋要漲價了？「雞蛋新制」逾1.3萬店家受影響 農業部最新說明

一年賣一次！好市多「1頂級水果」上架 老饕狂讚香又甜

