毛孩家長注意！這9項產品檢驗不合格遭下架回收：含沙門氏菌、重金屬超標

毛孩家長注意！近期農業部寵物食品申報網公布最新檢驗結果，發現自2025年12月至2026年1月，共有9項檢驗不合格，其中4項檢出「沙門氏菌陽性」、4項重金屬超標、1項檢出抗氧化劑BHT（二丁基羥基甲苯）；專家提醒，即使寵物食品成分看似天然，不過重金屬含量日積月累，仍可對寵物神經系統及功能造成影響，呼籲業者應確實完成產品申報以確保符合規範。

根據農業部寵物食品申報網，新北市及桃園市業者販售之貓用天然原肉凍乾、高雄市業者販售之肉薯片、新北市業者販售之生食冷凍乾燥飼料驗出「沙門氏菌」陽性反應；另新北市業者販售之魚類貓罐頭、高雄市業者販售之魚類海鮮凍乾、高雄市業者販售之海藻粉、屏東縣業者販售之泰國蝦凍乾產品檢出重金屬汞、鎘、砷等含量超標。新北市業者販售之一款健齒棒產品，則被驗出抗氧化劑BHT（二丁基羥基甲苯）超標，均不符合規定，已請業者下架回收產品。

專家指出，凍乾食品多標榜低加工、保留原型食材，但製作過程若有缺失，恐成細菌溫床，且重金屬具累積性，長期攝取恐對神經系統、肝腎都能造成危害；對此，高雄市動保處近期也針對市售寵物食品大規模稽查，於111件樣本中查出8件不合格產品，且全數來自實體通路，其中6件重金屬超標，相關商品已全面下架、回收銷毀，動保處並針對業者合計開罰40萬元。

然而產品均需寫明食品成分，重金屬含量則不易察覺，主管機關提醒，凡從事寵物食品製造、加工、輸入或販售，業者無論規模大小，都必須依法完成產品申報，以確保原料來源、製程與保存環境符合規範，若產品驗出病原菌或有害物質超標，依法可處5萬至25萬元罰鍰。



