毛孩專用太陽眼鏡 預防白內障

久必大眼鏡和立安動物醫院共同研發的狗狗專用太陽眼鏡，毛孩配戴起來超酷炫。

（記者陳俊文攝）

記者陳俊文∕台南報導

很多飼主深受毛小孩的白內障問題所困擾，且問題愈來愈嚴重，主要原因是太陽光紫外線對狗眼睛帶來的傷害，過去都被忽略了，最後都得靠開刀解決，立安動物醫院與久必大眼鏡公司攜手合作研發可變色的毛孩專用太陽眼鏡，這是全球首創的高階狗狗專用太陽眼鏡，三種顏色可以搭配毛色，戴起來可愛又優雅。

近幾年毛孩愈來愈「好狗命」，即使像ＬＶ、愛馬仕、GUCCI等國際大品牌都推出寵物精品，但大部分都忽略攸關毛孩健康的視力保護裝備。

立安動物醫院院長海鯤表示，高達百分之九十五以上的狗狗在年老時會面臨白內障的威脅，尤其是貴賓犬，可能是基因使然，大概從十歲開始，眼珠子從深黑色慢慢淡化成綠色，最後幾乎透明而視茫茫，開刀的費用在六至十萬元，還不保證完全會好。

久必大眼鏡老闆邱柏樺本身也是愛犬人士，飼有傑克羅素愛犬「JUPI」，他指出，在人類眼鏡產業中，預防紫外線、延緩白內障已是基本常識；然而，在寵物照護領域，這樣的概念卻尚未普及。身為「愛爸」以及領有國家專業證照的專業驗光師，不僅關心人的視力，也關心毛小孩的眼睛健康。

於是他和海鯤醫師兩人合力研發全球首創的高階犬用護目眼鏡，以預防白內障為目標，抗ＵＶ加上全天候變色鏡片，採用「全視線」變灰色專業鏡片，具備高效抗ＵＶ與自動變色功能，室內透明、室外接收紫外線自動變成墨鏡，減少毛孩眼睛的負擔，有效延緩退化。

邱柏樺表示，這款狗狗專用太陽眼鏡純ＭＩＴ精品工藝，為狗狗量身打造，符合狗狗頭型設計，貼合又舒適，避免滑動與不適，兼具機能與美感，不同於市面以卡通風格為主的中低階狗狗護目鏡，目前有三種顏色可以選擇，每支售價九百元。

但毛孩戴太陽眼鏡初期會不太適應，邱柏樺表示，其實只要讓狗狗習慣就好，戴久了就不會抗拒。