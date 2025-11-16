毛孩戴草帽下田挖地瓜萌翻！大樹農田笑聲不斷

為推動犬隻正確親近自然並結合環境教育，高雄市動保處今（16）日帶領「好伴狗狗」課程的15隻毛孩前往大樹友善農田，讓牠們戴上草帽、實際下田體驗挖地瓜，化身最萌「農田小幫手」，吸引現場笑聲不斷。（高雄市動保處提供／林雅惠高雄傳真）

為推動犬隻正確親近自然並結合環境教育，高雄市動保處今（16）日帶領「好伴狗狗」課程的15隻毛孩前往大樹友善農田，讓牠們戴上草帽、實際下田體驗挖地瓜，化身最萌「農田小幫手」，吸引現場笑聲不斷。

農田裡，毛孩們在鬆軟泥土間聞聞挖挖，興奮探索農作物的氣味，米克斯「噠噠」最受矚目，一踏入農田便全程高速挖掘，憑著超靈敏的鼻子連續找到地瓜，被封為「地瓜獵人王」，主人笑說：「牠超愛烤地瓜，今天大概是聞到香味整個停不下來！」

另一亮點則是來自燕巢動物收容所、回娘家的「花生」與「卡布」，牠們圓滾滾的身形搭配小草帽，在泥地裡翻滾、撒嬌，宛如兩顆活跳跳的巨型地瓜，現場一片笑聲，主辦單位也特別準備寵物草帽，讓每隻狗狗都能以「小農夫」造型亮相，萌度瞬間爆表。

此次活動選在「大樹蓁愛玉園」農場舉辦，農場主人謝詠郎向飼主們分享友善耕作理念，包括不使用化肥與合成農藥、以生態農法保護土地等，讓大家在挖地瓜的同時認識環境永續的重要性，他強調，每一顆地瓜都是農民對土地的珍惜與用心。

毛孩們在探索過程中雖熱情奔跑，卻在指導下避免干擾作物，呈現良好的戶外犬行為示範，飼主一邊引導、一邊欣賞狗狗尋地瓜的過程，也因此增進彼此默契。

農業局長姚志旺表示，希望藉由將犬貓友善與農地體驗結合，讓飼主與毛孩一起親近土地、學會珍惜食物來源，他說：「這不只是挖地瓜，更是和土地、和毛孩共同學習的過程。」並指出未來將持續推動相關活動，讓更多人理解：「友善農業，可以從一隻狗和一顆地瓜的笑容開始。」

