毛孩抓傷留清晰白疤 疤痕顏色再生術還女飼主笑容

二○二四年台灣的寵物飼養人口持續成長遠超新生兒，寵物當家的結果造成飼主因親近寵物造成的傷害案例日趨增多，近兩個月來，已有四位來自台北、高雄及香港的患者，紛紛前往向國際白疤中心創辦人曹賜斌醫師尋求醫治，其中一位女性患者遭毛小孩抓咬造成上唇一道清晰白疤，所幸經曹醫師施以《白疤顏色再生術》，並結合「上唇白疤合併紅疤修疤」之醫治，讓飼主重拾笑容。

據農業部相關統計，二○二四年台灣的寵物飼養人口持續成長遠超新生兒，登記貓狗數量已近二百五十萬隻，台灣整體的寵物飼養率為55.2%；飼養的寵物以狗(49.5%)、貓(41.7%)為兩大主流類型，因而發生飼主與寵物過於親熱慘遭抓傷之案例日增，留下「愛的疤痕絡印」而懊惱不已，並失落笑容。

廣告 廣告

據曹賜斌整形外科診所統計，這些因與寵物有親密動作而遭咬傷的患者，受傷部位幾乎都在上唇居多；遭攻擊的原因不外乎與動物太過親密、寵物突然生氣回頭狠抓咬飼主，除了被貓狗抓咬為主流之外，日前還有一個案例是被蜥蜴抓傷上唇留下白疤，傷疤型態則不一。

曹醫師解釋，一般患者在初期皆會送醫急救縫合裂傷，經一至二週傷口癒合後會形成疤痕，而在晚期一至二年後，該疤痕就會形成永不再變化的白疤，但這道白疤會讓患者回憶起那段愛恨交織、不堪回首的「親子」互動悲情，也會成為別人因好奇詢問而侵擾隱私的源由，使他們要長年戴口罩遮掩，變成別人眼中的神秘蒙面俠。

因為愛毛小孩致上唇出現白疤，又怕毛小孩會再犯而再受害，又捨不得拋棄牠，因而出現斷捨難之心疤情結，成為飼主們心中之痛；「治白疤、除心疤」是國際白疤中心宗旨，以及「白疤有救」之訊息，讓飼主們得以重拾失落的笑容。