毛孩放電新去處 大潭埤旺萊寵物友善公園啟用

關廟大潭埤旺萊寵物友善公園二日啟用，讓毛孩有地方跑跑運動。（市府提供）

記者盧萍珊∕關廟報導

關廟區大潭埤旺萊寵物友善公園二日啟用，現場吸引眾多民眾帶著家中毛孩一起參與。目前全市已有六座寵物公園啟用，見證台南邁向動物友善城市的重要里程碑。

市長黃偉哲主持啟用儀式，他表示，南市長期推動「人與動物共融」的城市願景，希望透過寵物友善公園的設置，讓飼主能安心休憩、毛孩能自在奔跑，促進人與動物之間更友善的互動關係，未來市府團隊將持續優化公共空間，並推廣飼主責任教育與動物保護觀念，打造更溫暖、有愛、幸福的城市環境。

農業局指出，目前全市已啟用六座寵物公園，大潭埤旺萊寵物友善公園為最新完工，園區除可提供市民散步休憩，也設有可放開牽繩的安全空間，讓毛孩盡情奔跑、互動玩耍，成為人與動物共享快樂的場所，而未來市府將持續推動「寵物友善專區」計畫，盤點並活化各地空間，兼顧市區與偏鄉需求，讓更多飼主與毛孩共享安全、舒適的活動環境。

現場有多項寵物福利服務，包括免費犬貓狂犬病疫苗及寵物登記（各限量一百名）、免費犬用七合一疫苗（限量五十名），並提供寵物身分證開通、登記、美容與理學檢查等服務。