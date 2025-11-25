「毛孩時代」廠商要登錄興櫃了 騰勢獲佳士達集團、富邦金創投入股

御熹堂、毛孩時代等知名人用、寵物用保健品的騰勢公司將在明年第一季登錄興櫃了，圖為騰勢董事長張智翔。（圖片來源／騰勢提供）

明年第一季預計要登錄興櫃的公司中，有一家同時獲得佳士達集團、富邦集團、大樹藥局、台隆集團青睞而入股的公開發行公司，騰勢股份有限公司(以下簡稱”騰勢”)即將在明年第一季登錄興櫃。

人體保健、寵物保健品，都是高毛利商品

「毛孩時代」是知名寵物保健品，「御熹堂」則是主打東方女性保健品，「達摩本草」植萃保健食品都是有名、各大通路銷售的品牌，這幾個保健食品大品牌其實都是出自於騰勢股份有限公司TSA(以下簡稱”騰勢”) 之手。

廣告 廣告

這家公司是打造包括達摩本草、PowerHero、御熹堂、毛孩時代等保健品品牌，不只在「人用保健品」市場打下穩固基礎，也強攻寵物市場。

2013年成立，騰勢資本額為2.08億元，2016年獲選【數位時代】創業之星，2019年更進一步因應營養保健、寵物等快速消費品(FMCG)需求，積極與專業醫師、營養師、獸醫師等各領域專業團隊合作，專注聚焦於醫療保健、寵物照護等人類與毛孩的大健康領域需求，堆疊騰勢2025年前10月的營收規模達到6.78億元。

佳士達、富邦集團創投，在興櫃前就入股了

騰勢董事長張智翔表示，公司目前的營收約有七成是保健品類，其中營業規模最大的品牌是「達摩本草」，其是2019年所成立，專為東方人設計的植萃保健食品，專注人體代謝、消化保健、美妍能量等的核心品牌，產品以醫療級研發、臨床驗證、科學機制配方為基礎，擁有 BmpP®專利山苦瓜胜肽、92％ Omega-3rTG高濃度魚油EX、ABC PRO+雙向調節益生菌...等之相關專利產品。

預計明年第一季登錄興櫃，騰勢公布，已一舉獲得包括大樹藥局、台隆集團、佳世達集團旗下達利貳及丁丁藥局(諾貝兒寶貝)、富邦金創投等大型知名藥局、實體通路、電商平台強勢青睞導入且紛紛入股騰勢，成為市場高度關注的下一個 Fast-Moving Consumer Health（FMCH）領域的新興健康品牌公司。

騰勢表示，台灣保健市場邁入新一輪關鍵拐點。面對高齡化、慢性病年輕化、以及消費者對醫療需求轉向「預防性保健」的需求全面升級，真正能勝出的，已不再是單純會做產品品牌，而是能同時整合醫療級研發、國際臨床驗證、通路策略、產品迭代速度，且能快速轉化成市場可銷售產品、快速帶動通路端的會員回購的 “新型保健品公司”。

(原始連結)





更多信傳媒報導

年輕人常抱怨「睡不飽」 醫曝「慢性睡不飽」風險：恐成失智高危族

行政院版財劃法出師未捷身先死 遭藍白聯手封殺在程序委員會

台灣不是強科技、弱傳產的問題 孫明德：賺到的錢無法分享才是問題

