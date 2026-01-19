毛孩時尚太犯規！adidas三葉草寵物系列可愛爆擊、每一套都想買…PEDRO紀念冊把愛拍進照片裡

（圖／品牌提供）

誰說時尚只屬於人類？在「毛孩即家人」早就成為日常的現在，寵物時尚不只比可愛，更比態度與情感。今年品牌們紛紛把目光轉向毛小孩，從能一起出門放閃的親子穿搭，到為牠們留下專屬回憶的影像紀念，讓「毛孩時尚」正式升級成生活風格的一部分！

adidasOriginals三葉草寵物系列正式登場

首先必須點名的是 adidasOriginals三葉草寵物系列，推出新年限定寵物系列與 ADICOLOR 寵物系列，從節慶氛圍到日常外出，一次幫毛孩準備好新年度的時髦戰袍。

新年限定寵物系列把新中式元素與三葉草經典基因巧妙融合，風格上與成人款新中式外套、針織單品高度呼應，真正做到「一起穿、一起帥」。

（圖／品牌提供）





其中最吸睛的莫過於寵物新中式外套，選用觸感柔軟的麂皮絨面材質，內裡搭配舒適針織，兼顧保暖與穿著體驗。背部以縫線勾勒三葉草圖案，肩部保留經典三條線，前襟加入盤扣細節，新中式元素不浮誇，卻很有節日感，讓毛孩一出門就自帶年味濾鏡。

新中式外套(寵物款)／1,690元（圖／品牌提供）





另一款馬年限定針織背心，則用滿版三葉草標誌與馬年緹花紋樣，透過穿搭呈現主人與毛小孩之間的情感連結，把年節祝福直接穿在身上，融入寵物的日常造型之中。

（圖／品牌提供）

針織背心(寵物款)／1,890元（圖／品牌提供）





如果說新年系列是節慶限定，那ADICOLOR 寵物系列就是全年都能派上用場的時髦選項。以經典CALI TEE為靈感打造的三條線短袖 T 恤，寬鬆剪裁搭配刺繡三葉草 Logo，簡單卻辨識度滿分，還一次推出芭蕾粉、米白藍、亮麗黃與青草綠四色，讓毛孩的日常穿搭也能跟著心情換色。

（圖／品牌提供）

三條線T 恤(寵物款)／1,090元（圖／品牌提供）

PEDRO× Something Studio攜手打造毛孩紀念冊

而談到毛孩，不只要穿得潮，也要被好好記住。PEDRO × Something Studio 攜手推出的毛孩年度紀念冊，則用另一種方式觸動人心。以校園年鑑為靈感，透過影像記錄毛孩最真實的笑容與日常瞬間，同時傳遞「領養不棄養、結紮不放養」的溫柔理念，讓時尚與責任感並肩而行。

（圖／品牌提供）





在紀念冊中，PEDRO 的包款與鞋履不喧賓奪主，而是成為襯托毛孩魅力的最佳配角。從淺棕褐色迷你肩背包、Demi系列皮革包款，到容量感十足的Demi Maxi 與超大號手提包，以柔和中性色調勾勒出實用又有型的生活輪廓；鞋款則以仿羊毛皮革拖鞋與雕塑感後帶高跟鞋，平衡溫暖與俐落，完美融入日常。

（圖／品牌提供）

（圖／品牌提供）

從穿搭到記錄，這一波毛孩時尚不只是可愛，而是真正走進生活。新的一年，不妨讓毛小孩一起加入你的時尚計畫，穿得潮、被珍惜，也被好好記住。

