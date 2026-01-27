毛孩正式納入台灣社會福利體系從政府補助到殯葬善終，台灣正打造寵物全生命週期照護網
寵物產業專題｜記者｜阿毛的事業線｜
當毛孩成為家庭成員，牠們的照顧不再只是個人選擇，而逐漸成為公共政策與社會福利體系的一環。根據農業部與動保相關統計推估，截至2025年底，全台犬貓飼養數量已突破340萬隻，其中家貓數量更首次超越犬隻，顯示「寵物家庭化」已成為不可逆的社會趨勢。
面對快速成長的寵物族群，政府近年加快動物福利政策腳步，從源頭管理、醫療防疫、飼主責任制度到社會照護網絡，甚至延伸至生命末期的安寧照護與善終規劃，一套屬於毛孩的全生命週期社會福利體系正逐步成形。
家貓正式納管 2026年起未登記最高罰1.5萬元
長期以來，台灣寵物管理制度以犬隻為主，但隨著貓咪數量快速攀升，政府正式將家貓納入管理體系。
農業部已公告，自2025年起家貓正式列入應辦理寵物登記範圍，並設一年宣導緩衝期，自2026年1月1日起，未為家貓植入晶片並完成登記者，將依《動物保護法》裁處3,000元至15,000元罰鍰，並可限期改善，屆期未改善得按次處罰。
動保單位指出，透過晶片與登記制度，不僅能提升走失協尋效率，也能銜接疫苗補助、醫療資源與動保救援體系，是動物福利制度的基礎建設。
六都補助制度全面年度化 結紮、防疫、登記一次到位
為落實負責任飼養，各縣市自2024年起陸續將寵物補助制度制度化、年度化，形成「每年公告、編列預算、滾動式管理」的長期政策架構。進入2026年，六都皆完成補助制度的年度編列，並以「登記＋疫苗＋結紮」作為標準配套。
台北市｜115年度補助（2026年1月1日開放申請）
公犬貓補助1,000元
母犬貓補助2,000元
年度預算逾500萬元
採線上申請制，經費用罄即截止
新北市｜115年度補助（2026年1月公告實施）
一般市民：公犬貓600元、母犬貓1,200元
認養或流浪犬貓：公1,000元、母2,000元
台中市｜115年度補助（2026年1月起分批受理）
公犬貓補助800元
母犬貓補助1,400元
採市民自送與動物醫院代辦雙軌制
桃園市｜115年度補助（2026年1月啟動三合一服務）
公犬貓補助800元
母犬貓補助1,500元
結合晶片登記、狂犬病疫苗與絕育手術一站式完成
台南市｜115年度補助（2026年2月起分區實施）
公犬貓補助800元
母犬貓補助1,500元
偏鄉設巡迴絕育場次
高雄市｜115年度補助（2026年1月啟動）
公犬貓補助800元
母犬貓補助1,500元
中低收入戶另有加碼方案
動保團體指出，補助制度已不再是短期補貼，而是地方治理的年度政策工程。當犬貓數量突破340萬隻，任何一點點絕育率與登記率的提升，都將對城市流浪動物源頭控管產生顯著影響。
社會福利首度納入毛孩 獨居長者寵物急難照護上路
在高齡化社會下，獨居長者飼養寵物比例逐年增加，毛孩成為許多長者的重要情感支柱。然而一旦長者因病住院或發生意外，寵物的照顧往往成為社會隱形風險。
為回應這項需求，台北市率先推出「獨居長者寵物急難照護機制」，由社會局結合動保處、動物之家與友善寵物商家，提供短期安置、醫療協助與必要媒合服務，讓長者能安心接受治療，毛孩也不致流落街頭。
此類跨局處合作模式，正逐步在其他縣市複製推廣，形成「人寵共照」的社會安全網。
寵物福利成為公共治理新指標
從家貓納管、補助制度升級，到社會福利正式納入寵物照護，動物福利已不再只是單一局處的業務，而是橫跨農政、社政、醫療與地方治理的公共政策課題。
學者指出，當一個社會願意為動物建立制度保障，往往也代表對高齡、陪伴與弱勢照護有更深層的理解。寵物政策不只是動物議題，更是城市治理成熟度的重要指標。
生命末期照護浮上檯面 寵物殯葬與善終成新公共議題
隨著寵物平均壽命延長，「如何陪伴毛孩走完最後一程」也逐漸成為社會關注的新議題。近年來，寵物安寧照護、身後事安排與殯葬服務需求顯著成長，形成新興且高度情感導向的服務產業。
水化善終興起 低碳環保成告別新選擇
在國際永續浪潮帶動下，一種名為「水化（Aquamation）」的環保善終方式正逐漸在台灣受到關注。由台灣首間寵物水化善終中心「暮浴」執行長楊奇軒率先引進並倡議綠色善終理念，推動更溫柔、低碳且尊重生命的告別方式。
水化是運用鹼性水解原理，透過高比例水與少量鹼性溶液，在密閉設備中進行溫和分解，全程不需高溫燃燒、無煙塵排放，碳足跡遠低於傳統火化，被視為新一代友善環境的善終技術。
該技術已在歐美廣泛應用於人類與寵物殯葬領域，被納入綠色殯葬與ESG永續治理體系。近年來，台灣亦陸續有民間業者引進相關設備，讓飼主在告別毛孩時，擁有更多元且符合環保價值的選擇。
專家指出，水化不僅是一種環境友善的處理方式，更提供一條溫和、安靜、不帶烈焰的告別之路，回應現代社會對生命尊嚴、情感療癒與永續價值的高度期待。
從出生到善終 毛孩一生被社會接住
從晶片登記、疫苗補助、結紮補助，到社會照護網絡，再到生命末期的殯葬與善終規劃，毛孩的一生正逐步被納入社會安全體系。
政府補助不只是經費支援，更是一種價值宣示；社會福利不只是救助機制，更是一張溫柔的安全網；而善終服務與環保殯葬，則是這套制度的最後一塊拼圖。
在毛孩早已成為家人的時代，牠們的一生，不只是陪伴我們走過歲月，而是被整個社會溫柔接住。
資料來源與參考依據
農業部動物保護司《動物保護法》與《寵物登記管理辦法》公告
各縣市動物保護處年度犬貓絕育補助公告
台北市社會局「獨居長者寵物急難照護計畫」
動物保護資訊網（APIS）犬貓登記統計資料
台灣寵物產業白皮書
國際殯葬協會（NFDA, ICCFA）綠色殯葬報告
