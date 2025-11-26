毛孩爸媽快看！好市多黑五神級寵物零食「猛折320元」

好市多黑五優惠中，有一款毛孩爸媽必買的零食也祭出下殺折扣。（圖／翻攝自好市多提供）





把握黑色星期五優惠買起來！連鎖美式賣場好市多（Costco）黑五優惠至本月30日，其中一款毛孩爸媽必備的零食，直接猛砍320元，有網友立刻買兩包回家獻給主子。

有網友在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」發文表示，好市多黑五太熱鬧了，原本只是想體驗人潮，也看一下有什麼便宜好貨，結果看到家裡毛孩愛吃的零食現折320元，就趕快拿了兩包放進購物車，買回家給毛孩吃。

許多網友紛紛留言大讚，「啊！比新品上市還要殺！必須搶！我家貓咪狗狗跟老鼠會開心爆炸」「我家貓咪也超愛!!我要大補貨」「這包我家消耗量超大，趕快囤一下」「已購買 我家貓狗也愛吃」「這個凍乾真的很可以，準備星期五再去補貨」，有人好奇同品牌另一款雞肉凍乾是否也特價，熱心網友也回報「雞肉沒有特價」。

廣告 廣告

《EBC東森新聞》實際查看發現，該款商品是汪喵星球的寵物骰子牛凍乾，一包348克，原價1279元，黑五優惠現折320元，一包只要959元，等於不到千元就能入手大容量毛孩專屬零食，該款商品特價至30日止。

寵物零食特價了。（圖／翻攝自Costco好市多 商品經驗老實說臉書社團）

好市多黑色星期五優惠從11月24日至11月30日，為期7天，賣場也提前至上午8點就開門並營業至晚間9點30分，官方會每天下午4點會在臉書公布隔天部分優惠商品，讓不少消費者引頸期待。

更多東森新聞報導

快訊／是你嗎？7-11狂開9大獎 2人爽中千萬發票

台灣人愛吃！1萬多公斤蔬果農藥超標 全數銷毀

尋歡團爆有人中HIV陽性 全衝醫院...又1人中了

