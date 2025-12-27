毛孩爸媽注意！網購「1款藥」小心觸法 恐挨罰45萬

民眾若上網購買來路不明的動物用藥品，小心會觸法。示意圖／翻攝自Pixabay

近日網路購物平台盛行，不少民眾會上網購買低價物品，今年新北市動保處接獲多起檢舉，指出有4個賣家並未取得「動物用藥品販賣業許可證」，卻還是透過網路、實體店面違法販售動物用藥品。動保處提醒，如果民眾購買來路不明的藥物，恐怕有觸法風險。

今年新北市動保處接獲多起民眾檢舉，指出有4個賣家未獲得「動物用藥品販賣業許可證」，透過網路平台或是實體店面違法販售動物用藥品。通路包含LINE群組、臉書粉絲專業，以及網路店商平台、未經許可的實體藥局。

新北市動保處提醒，如未經許可擅自販售經登記的藥品，將處新臺幣9萬元以上45萬元以下罰鍰；若販賣未經核准之禁藥，依法可處6個月以上5年以下有期徒刑，得併科新臺幣500萬元以下罰金，呼籲民眾切勿心存僥倖隨意販售，以免觸法受罰。

另外，新北市動保處指出，違法販售的藥物以驅蟲藥品最為常見，消費者若向無照業者購買動物用藥品，可能取得來源不明、儲存條件不當或已過期之動物用劣藥，這些藥品恐對動物健康造成嚴重危害，得不償失。

新北市動保處提醒，民眾替寵物購買藥品時，務必認明具有「動物藥入字」或「動物藥製字」等中央核准字號，才能確保藥品來自合法管道，對寵物安全更有保障，呼籲民眾應諮詢專業獸醫師，勿輕信網路販售或自行配藥使用。



