毛孩爸媽的神隊友！DUDUPAY 打造全方位寵物數位分期

（觀傳媒編輯中心)【記者郭嘉 / 綜合報導】隨著「毛孩經濟」持續升溫，毛孩不僅是寵物更是家人，相關的醫療、旅遊與生活開銷也日益增加。甫於 12 月 7 日圓滿落幕的 2025 寵物展中，知名金融科技品牌 DUDUPAY 成為全場焦點。看準飼主對靈活支付的需求，DUDUPAY 領先業界推出針對寵物「食衣住行育樂」的全方位數位分期服務，此次以「毛孩聚樂部」為主題，強勢集結國內「第一家複合式寵物連鎖店」中圓寵物家族、圓霖動物醫院、一起飛旅行社、沛森寵物預拌粉等四大領域指標品牌跨界合作，現場更透過展示體驗與創新支付模式，為飼主提供更靈活的消費選擇，四天展期吸引大批民眾爭相詢問。

知名金融科技品牌 DUDUPAY看準飼主對靈活支付的需求，領先業界推出針對寵物「食衣住行育樂」的全方位數位分期服務。（圖／DUDUPAY提供）

廣告 廣告

DUDUPAY 敏銳洞察市場需求，打破傳統支付限制以解決飼主痛點。面對寵物醫療費用、精密健檢，乃至於帶著毛孩出遊的高品質住宿行程，這些開銷對飼主而言往往是一筆不小的負擔。為此，DUDUPAY 將數位分期服務全面延伸至寵物生活的各個層面。這不僅減輕了飼主的資金痛點，更使 DUDUPAY 成為目前市場上少見、能提供完整寵物生活金融服務的指標性品牌。

強強聯手打造「毛孩聚樂部」，現烤試吃成展場亮點 為了建構最完整的服務生態圈，DUDUPAY 此次集結業界各領域指標夥伴站台，展現強大陣容。展位現場更與沛森寵物預拌粉合作，現烤出爐的餅乾香氣四溢，不僅吸引許多毛孩聞香而來，更成為展場中最受歡迎的互動亮點，氣氛溫馨熱鬧。此外，DUDUPAY 也祭出豐富的抽獎活動，讓參與民眾滿載而歸。

DUDUPAY 在2025寵物展中祭出豐富的抽獎活動，讓參與民眾滿載而歸。（圖／DUDUPAY提供）

DUDUPAY品牌認為「我們希望讓愛不再有負擔。不論是日常的高單價生活用品、健康的鮮食烘焙，還是突發性的醫療需求，透過 DUDUPAY 的數位分期服務，飼主能更輕鬆地為毛孩提供最好的照顧。」這項貼心服務在展場引發熱烈迴響，不少飼主表示，對於「高額醫療費」與「寵物旅遊行程」能使用分期付款感到最為實用，猶如多了一位育兒神隊友。

透過 DUDUPAY 的數位分期服務，飼主能更輕鬆地為毛孩提供最好的照顧。（圖／DUDUPAY提供）

隨著 2025 寵物展畫下句點，DUDUPAY 成功展現了數位金融與寵物產業結合的無限可能。未來，DUDUPAY 將持續拓展合作通路，讓每一位毛孩爸媽都能享受便利無壓力的消費體驗。