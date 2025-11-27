毛孩爸媽鬧鐘調起來！台北寵物用品展12／5南港登場、百大品牌2折優惠
年末最大、最受矚目的寵物盛會「台北國際寵物用品博覽會暨台北貓展」，將在12 月5日到8日在南港展覽二館盛大登場。這次集結百大品牌，推出飼料、保健品、寵物衣物、外出推車等破盤優惠，最低2折起，讓毛孩爸媽一次購足。
隨著年底將近，許多飼主開始為毛孩準備新年的必需品。今年展場以「年末清倉補貨」為主題，集結各大品牌推出破盤優惠。
像是統一毛孩生活館指定時段推出寶多福機能系列600g飼料只要99元；NiceU 毛樂趣的除臭永續稻殼豆腐貓砂12 袋入，現場6折優惠780元（原價1,280 元）；蹦蹦跳口臭立除潔牙指套40入展場價 299 元（原價480元）。此外還有各式零食、玩具與清潔用品，滿足毛孩半年份的生活需求。
最近氣溫驟降，低體脂、年長或短毛毛孩容易出現關節僵硬、活動力下降與食欲不佳等問題。展場特別設置冬季保健專區，提供多款創新健康商品。像是蹦蹦跳漢方養生低脂肉錠，專為年長犬貓及活動量下降毛孩設計，由漢方專業把關，改善關節健康；TAPAZO超級軟糖犬用消化益菌，採用美國「人用級專利菌種」，耐酸耐高溫，幫助維持毛孩腸胃健康，同時口感軟Q，讓毛孩愛不釋口。
展會現場除了食品與保健品，還有冬季保暖衣物、外出推車、功能配件等商品，讓毛孩時尚又保暖。品牌如AIRBUGGY、HeroMama、法米納等推出展場限定優惠，飼主可一次挑選出門裝備與生活配件，享受最完整的冬季照護。
Info
台北國際寵物用品博覽會暨台北貓展
時間：12月5日至12月8日10：00～18：00
地點：台北市南港區經貿二路2號（台北南港展覽二館）
活動官網
更多鏡報報導
正男報食事／貓多到要立警告牌！馬祖南竿「台版奧武島」成撸貓天堂
正男報食事／刁民酸菜魚推單人冷凍包！搭永和周家大陳年糕一秒變神級宵夜
正男報食事／一天狂賣千條！「法蘭司」維也納牛奶麵包先丟冷凍再烤神好吃
其他人也在看
花64元中千萬！小7、全家、全聯發票開出5張千萬大獎 獎落台北桃園與花蓮
[FTNN新聞網]記者張書翰／綜合報導今年9、10月期統一發票在昨（25）日揭曉，本期7-ELEVEN、全家便利商店與全聯共開出5張千萬大獎；其中，台北有民眾只花64元...FTNN新聞網 ・ 18 小時前
黑五超狂大回饋 ♥︎ 專櫃精品、高級家電8大必收推薦，$1,999起獨家開搶！
今年黑五超有誠意～不只給你買到便宜，更推出精品、家電高單回饋！從精品包、黃金飾品，到 Dyson、PHILIPS、Panasonic 豪華家電通通下殺，精選網路高評價＋超甜折扣＋獨家優惠，歲末狂歡大降價，送禮自用都划算！Yahoo好好買 ・ 2 小時前
國際牌品牌日 | 指定商品 86 折 + 送豪禮！家電汰舊換新最高回饋$5,000，必買清單一次看
你是不是也到了年末該換機卻不知道從哪台開始？冰箱越來越吵、洗衣機洗不乾淨、電視畫質早就跟不上現在的水準？別擔心！Panasonic 國際牌品牌日 11/26 強勢登場，一次幫你從客廳升級到廚房，打造全新的智慧生活！Yahoo好好買 ・ 1 天前
大樂透頭獎保證1億！3生肖財運極佳 有望搖身變富翁
大樂透今（25）日晚間開獎，頭獎保證1億元。《搜狐網》運勢專欄點名生肖龍、馬、猴的人在這段期間財運極佳，財富如雪球般越滾越大。中天新聞網 ・ 1 天前
快訊／7-11開出9組發票大獎！他花64元買飲料爽中千萬 門市曝光
114年9-10月期統一發票開獎！7-ELEVEN開出2張千萬特別獎、4張2百萬特獎、3張雲端發票專屬獎1百萬，共有9名幸運兒，其中1位超級幸運兒只花64元就中1,000萬元，200萬特獎幸運兒則只花45元！(賴俊佑)三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
全家開出兩張千萬發票！花148元買咖啡零食中獎 幸運門市曝
2025年9-10月統一發票獎號今（25）日出爐，全家便利商店共有6位幸運兒抱回大獎，開獎店舖橫跨台北、花蓮、桃園及台中。特別獎1000萬開出2組，獎落「全家」社子島店、花蓮新城嘉新店，其中一位幸運兒台視新聞網 ・ 1 天前
感恩節大放送！星巴克「連4天」買一送一爽喝
星巴克為迎接感恩節檔期祭出連續優惠！今、明兩天透過外送平台購買指定飲品，即可享買一送一，其中一杯由星巴克免費招待。緊接著11月27日、11月28日登場的「好友分享日」，到門市購買兩杯大杯（含）以上的同口味飲料，同樣可獲得第二杯免費優惠。中天新聞網 ・ 1 天前
全聯開出1張千萬統一發票！只花85元買鮮奶 幸運門市在台北
114年9-10月期統一發票今（25）日開獎，全聯本期開出1張千萬特別獎，幸運兒在台北中正南昌門市僅花85元買鮮奶就抱走1,000萬元。本期全聯與大全聯共開出逾27萬個獎項，提醒民眾記得對獎，搞不好下一位幸運得主就是自己。Yahoo奇摩股市 ・ 1 天前
黑五開打！ 民眾湧賣場血拚 警路邊圍拒馬防違停
台北市 / 綜合報導 黑色購物節到來，美式賣場推出超殺折扣，許多消費者一早就來報到，準備搶優惠。為了避免下午人潮增加，警方也在人行道擺上拒馬，防止違停亂像。此外，各大串流平台也跟上黑五檔期，紛紛推出超值優惠，讓民眾不僅能大肆採購商品，更能趁機訂閱享受影視娛樂。 人手一輛推車，消費者進入備戰狀態，準備大掃貨，平日上午的美式賣場，人潮絡繹不絕，通通都是衝著黑色購物節而來，但就擔心會人擠人，不少民眾特地選在上午時段來報到，民眾說：「人有比較少，我以為會很多人，結果沒有很多人，動線都滿好的。」、「我是早上來，下午我就不知道了，大家都滿守秩序就是有一點擁擠。」美式賣場推出優惠，包含家電類，電腦周邊及節慶飾品，都有超殺折扣，不過就擔心下午人潮增加，北市警方也在周圍人行道擺上拒馬，防止臨停及違停亂象，但回顧11月的購物檔期，不只有賣場，就連串流平台也不想錯失商機。11月的購物節，串流平台也加入戰局，AppleTV趁著黑五檔期，推出限時半價方案，LINE TV同樣也有5折優惠，先前雙11檔期還有，CATCHPLAY跟friDay影音推出下殺扣折，都讓串流大戰更加白熱化，不過穩坐市占率第一，用戶數過半的Netflix，似乎老神在在，沒有跟著推出優惠。行銷專家胡恒士說：「串流平台其實在前期的開發成本，都已經維持在一定的狀況，整個的費用壓低到吸引消費者，願意來做第一部的訂閱，接著消費者使用習慣之後，產生了黏著度，就有機會讓他變成長期訂閱，更多用戶，成本不會增加太多。」隨著高話題度的戲劇作品，接連上架串流平台，業者當然也不錯過優惠檔期，吸引用戶增加訂閱數。 原始連結華視影音 ・ 1 天前
Steam黑五特賣「這10款大作」全部新史低價！《沉默之丘f》《戰地風雲6》都在列
Steam 今年首次舉辦「黑色星期五特賣」（黑五特賣），同時有 Steam 大獎同步登場，不過玩家最關心的還是莫過於有哪些遊戲在這次特價清單中吧？算一算其實還不少，發售不算久的《沉默之丘f》與《戰地風雲6》竟然在這次就已經成為特價一員，而好評的《毀滅戰士：黑暗時代》、《雙影奇境》等也都折價到歷史新低，這篇快速幫各位整理在這次黑五特賣全部進入歷史低價的 10 款高人氣的大作，有喜歡的就趁機入手吧！Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 1 天前
超商福袋來了！ 抽「WBC門票.台積電股票」搶商機
台北市 / 綜合報導 時令即將進入冬季，耶誕節即將來臨，加上緊接著就是農曆過年，業者紛紛看準節慶商機，推出特色福袋。而最受矚目的，就是有機會抽到，明年「世界棒球經典賽」的東京巨蛋門票，以及住房組的獎品；還有店家的耶誕福袋，與IP角色聯名，主打療癒商機；甚至有業者，推出輝達或是台積電的股東。 舉起獎杯熱烈歡呼，去年12強賽奪冠的感動，讓所有台灣人記憶猶新，如今將迎接明年3月的WBC，球迷們要搶票，還有另一種方式，因為有超商看準商機，只要購買耶誕福袋，就有機會抽到明年東京賽事的入場門票，顧客說：「我也希望可以抽到這個，2026年的東京經典賽的首輪比賽，那一起去跟我的家人，到東京去幫中華隊加油。」不只門票，保時捷黃金，只要買福袋都有機會帶回家，業者用豪華獎品搭配福袋商機，吸引消費者目光，還有業者與人氣IP角色聯名，一打開袋子，零零總總都是日常特色小物，裡面這支不是雨傘，而是毛茸茸的原子筆，主打療癒商機，記者VS.民眾說：「(那會滿期待聖誕福袋，在聖誕節檔期推出嗎)。」、「對，像是那個迪士尼的狗狗系列(福袋)，我就滿想買的，聖誕節就是一個花錢的時候。」過節就是要有儀式感，另外還有超商直接跳過耶誕節，讓你新年發大財，民眾如果購買發財卡，或是平安夜推出的馬年福袋，輝達以及台積電的股東，不同的業者各出奇招，讓冬天的過節氣氛更加熱鬧。 原始連結華視影音 ・ 1 天前
享年56歲！黃志明泰國嚴重車禍亡 親友悲慟證實：遺體將運回大馬
[FTNN新聞網]記者邱梓欣／綜合報導藝人黄志明（PaulWong）是馬來西亞娛樂活動界重量級幕後推手、演唱會企劃人，不料昨（24）日其家屬證實，黃志明在泰國發生...FTNN新聞網 ・ 1 天前
蔡依林認罹「1惡疾」醫示警：1年內中風機率急升131%
45歲天后蔡依林維持好身形，近來不只發行全新專輯、推出Podcast節目《Pleasure Talks》，年底將首次攻大巨蛋，門票一開賣就引爆搶票潮。她日前在Podcast中談及9點半睡覺的好處之後，並透露早睡的真實原因，證實曾得過「皮蛇」（帶狀皰疹）。醫師提醒，心血管疾病患者為帶狀疱疹高風險族群外，研究指出，45歲以上患者罹患帶狀皰疹後，一年內中風風險提高131% 。（記者：簡浩正）三立新聞網 setn.com ・ 46 分鐘前
一秒認出！韓網紅神還原台灣旅客「4特徵」，網笑翻：看到自己
一位曾在韓國免稅店工作的韓籍網紅分享，通常店員不會把台灣旅客認錯，因為台灣人有4個非常明顯的特徵造咖 ・ 1 天前
經典賽》大谷翔平對上中華隊！愛爾達公布轉播授權「沒緯來」
大谷翔平宣布將代表日本出戰2026年世界棒球經典賽（WBC），這項重量級消息瞬間點燃全球棒球熱潮，也同步讓台灣球迷最關注的「轉播權」議題成為焦點。愛爾達電視今（25）日發布最新聲明，正式公布明年經典賽與大聯盟賽事的播出規劃。中時新聞網 ・ 1 天前
經典賽/李洋被問怎麼對付大谷翔平？ 蔡其昌：不如去問鄉民
運動部部長李洋26日赴立法院教育及文化委員會進行業務報告及備詢，被問到2026年世界棒球經典賽（WBC）中華隊如何對付道奇二刀流球星大谷翔平，李洋回應，將仰賴國家運動科學中心的數據分析尋求破解之道。中職會長蔡其昌則表示，「不如去問鄉民」。中天新聞網 ・ 2 小時前
香港世紀大火！小說灰燼飄落到對街 網一見書名雞皮疙瘩淚崩：破防了
香港新界的大埔宏福苑社區26日下午突然發生火災，社區內8棟公寓大廈，已有7棟逾30層樓陷入火海，死亡人數增至44人、279人失聯。有居民疑似撿到從火災現場飄出來的灰燼，竟是小說《-86- 不存在的戰區》殘頁，網友直言不忍。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前
粿粿不倫王子！命理師驚曝「兩人才是正緣」內幕 范姜彥豐是局外人
范姜彥豐上月29日驚拋震撼彈，拍片指控妻子粿粿（江瑋琳）婚內出軌好友王子（邱勝翊），事後王子坦言對女方關心超出朋友界線，另粿粿則道歉認了行為踰矩，據悉三人目前將轉私下協商。命理師沈嶸以靈學角度透露，其實粿粿與范姜無緣有分、沒真愛能量，反倒和王子竟是先天正緣，兩人前世不僅做過一世夫妻、粿粿還非常愛王子，因此范姜從頭到尾就是個局外人。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前
直播1小時狂賣86間房、卻破產3次！帥過頭炒房斷頭告白：竹南房價從13萬飆到55萬「除了我、大家都賺翻」
靠炒房聞名的投資客「帥過頭」（本名黃家進），曾買賣6千多間房子、資產超過億元。他在2014年因看準台積電設廠題材，炒作苗栗竹南房產，打著「台積電來了漲三成、帥過頭來了漲三倍」的聳動廣告，吸引網友加入炒房團。Yahoo奇摩房地產 ・ 2 天前
香港大火／宏福苑惡火眼前燃燒！「住戶第一視角」流出
國際中心／楊佩怡報導香港大埔宏福苑昨（26日）下午發生史上最慘的「五級大火」，7座柱大樓被燒毀，截至今早7時已經奪走44人性命、279人失聯，不幸罹難的死者中還包含衝火場救援的消防員。這場世紀大火在網路上引發各界關注，其中就流出一段現場住戶的「第一視角」，場面令人怵目驚心。民視 ・ 1 小時前