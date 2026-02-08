毛孩的彩虹天堂涉侵占531萬起訴 3天後負責人林意盛「陳屍台中」

取自毛孩的彩虹天堂臉書



「毛孩的彩虹天堂」專門替流浪動物送行，負責人林意盛（35歲）被查出在2019年間在「嘖嘖募資平台」提出「毛孩的最後一哩路」專案，募得1025萬餘元，卻未全數用於浪浪喪葬及公司營運，涉嫌將其中531萬餘元拿去支付日本旅遊、百貨公司購物、健身房等個人花費，台北地檢署3日依業務侵占罪嫌起訴林意盛。

豈料，6日下午16時許，林意盛被發現陳屍台中市南區的住處，警三分局介入調查，目前排除外力介入。遺體在7日相驗完畢，家屬無意見。

台北地檢署的起訴書指出，「毛孩的彩虹天堂」從事浪浪送行、毛孩領養及協尋等業務，不定期會對外宣傳動物火化的個案及募資方案。

調查發現，2019年2月至2021年9月間，林意盛透過嘖嘖平台提出「毛孩的最後一哩路」募資專案，標榜要讓無人照料、無家可歸的浪浪能夠尊嚴離開世界，扣除嘖嘖平台服務費，「毛孩的彩虹天堂」共募得1025萬505元。

檢調發現，林意盛並未將全數募資款用於處理流浪動物送行和公司營運，而是將錢轉匯進自己的個人帳戶，其中有531萬7889元，被他拿去花在日本旅遊、搭乘高鐵或Uber計程車、超商消費、百貨公司購物及健身房等個人消費上。

全案直到「毛孩的彩虹天堂」在臉書上宣傳與嘉義一間寵物殯葬服務公司合作，經該公司發文澄清，有民眾察覺異狀並向法務部調查局檢舉才查獲。檢察官認定，林意盛涉犯《刑法》業務侵占罪嫌，在3日提起公訴，並請法院將其未扣案的不法所得531萬7889元宣告沒收。

根據嘖嘖平台的募資頁面，「毛孩的彩虹天堂」宣稱其自2018年成立，從事浪浪送行，至2026年1月已陪伴11651隻流浪動物走完最後一程。

