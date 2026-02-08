毛孩的彩虹天堂涉侵占531萬 負責人遭起訴陳屍台中租屋處

「毛孩的彩虹天堂」負責人林意盛涉嫌侵占流浪動物募資款項531萬餘元，遭台北地檢署起訴後，於2月6日晚間被發現陳屍台中市南區租屋處廁所內。台中地檢署已於7日完成相驗，確認無外力介入，遺體已發還家屬。

林意盛遭起訴後陳屍租屋處。（圖／翻攝自毛孩的彩虹天堂臉書）

台中市消防局於6日傍晚18時47分接獲通報，據林意盛員工表示「林意盛簡訊未回，在屋內無反應，需要破門協助」。消防局隨即派人前往台中市南區建國南路的租屋處，發現35歲的林意盛倒臥廁所內，肢體呈現僵硬狀態明顯死亡，，經鑑識小組初步調查，已排除外力介入可能。

廣告 廣告

林意盛於2018年創立「毛孩的彩虹天堂」有限公司，主要業務為協助流浪動物領養、協尋與送行。據檢方調查，林意盛於2019年2月至2021年9月期間透過「嘖嘖zeczec平台」推出「毛孩的最後一哩路」專案對外募資，扣除平台服務費後，共收到善款1025萬505元。然而，這筆款項並未全數用於流浪動物喪葬與公司營運，而是有531萬7889元被轉入林意盛個人帳戶。

檢調追查發現，林意盛將這些款項用於日本旅遊、搭乘高鐵、Uber計程車、超商消費、百貨公司購物、健身房等個人花費，不符募資目的。台北地檢署因此依業務侵占罪嫌提起公訴，並請求法院沒收相關不法所得。

毛孩的彩虹天堂主要業務為協助流浪動物領養、協尋與送行。（圖／翻攝自毛孩的彩虹天堂臉書）

事件曝光來自於「毛孩的彩虹天堂」對外公開的合作案例，包括位於嘉義的寵物生命禮儀公司「慈成新天地」發文澄清，否認曾與任何臉書或網路集資平台有合作關係，並強調自己致力於幫助浪浪，「不論是在世浪浪的物資捐贈、往生浪浪的結緣處理、園區都是不遺餘力的推動、絕無需假手他人」。

民眾發現慈成公司切割「毛孩的彩虹天堂」的聲明後，向調查局提出檢舉，進而揭發林意盛涉嫌侵占善款的行為。對於檢方的指控，林意盛曾在「毛孩的彩虹天堂」平台發布聲明，表示募款帳戶為個人名義，並稱其與慈成公司合作亦以個人身分進行，否認侵占不法，同時強調平台將持續營運，並感謝支持者。

然而，林意盛遭起訴後僅3天，就被發現陳屍租屋處，被控的業務侵占案件預計將諭知公訴不受理，許多曾長期捐款的網友表示錯愕與不捨，但也認為善款流向仍應釐清。

延伸閱讀

善化三合院「廚房竄火煙」狂燃 消防急灌救幸無傷亡

愛心提貨券找到了！4000元剩400 嬤花完愧疚喊願意賠償

員工拿含丁烷成分潤滑油噴碎紙機 下秒「轟」一聲爆炸