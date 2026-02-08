毛孩的彩虹天堂負責人住家身亡 531萬捐款侵佔案諭知不受理

【緯來新聞網】「毛孩的彩虹天堂」負責人林意盛，因涉嫌挪用超過530萬元新台幣的動物安寧照護募資款，遭台北地方法院檢察署依業務侵占罪起訴。林意盛在被起訴3天後被發現在台中住家身亡，台中地檢署昨（7日）相驗完後認定無外力介入，遺體發還家屬。

毛孩的彩虹天堂負責人住家身亡。（圖／翻攝YouTube）

台中市消防局6日晚間接獲一起死亡通報，派員進入現場後，發現「毛孩的彩虹天堂」負責人林意盛倒臥浴室，經確認明顯死亡。此前，林意盛已於3日前遭台北地方法院檢察署依業務侵占罪起訴，涉及挪用逾531萬元新台幣的動物安寧照護募資款。



檢警指出，死者身分確認為林意盛，現場初步排除他殺，台中地檢署7日完成相驗，家屬對死因無異議。根據調查，林在被起訴後未出庭說明，並由同事報案稱其久未回覆訊息。警方進入現場時，林已無生命跡象。



根據台北地檢署起訴書，林意盛在2019年2月至2021年9月間，透過群眾募資平台「嘖嘖」推動名為「毛孩的最後一哩路」專案，並以「毛孩的彩虹天堂」名義成立粉絲專頁進行推廣。然而，檢方指控林並未依募資承諾將所得全數用於流浪動物火化及組織營運，而是將其中新台幣531萬7889元轉入個人帳戶，用於日本旅遊、高鐵與Uber搭乘、超商與百貨消費及健身支出。全案在接獲民眾檢舉後進入偵辦程序，台北地檢署依《刑法》第336條業務侵占罪，將林意盛依法提起公訴。



「毛孩的彩虹天堂」成立於2018年，標榜提供動物臨終照護、安樂送行與遺體火化等服務，為台灣少數以動物善終為訴求的民間組織之一。林意盛以創辦人身分推動多項募資活動，號召支持者每月定期捐款，並透過社群網站展示安寧案例與捐款明細，逐步累積大批追蹤者與捐助者。



此次案件引發關注的關鍵，在於林個人帳戶與組織帳戶之間的資金流動不明，加上實際用途與募資承諾不符，引起社會對非營利組織資金使用透明度的高度關注。



台中地檢署表示，林意盛死亡後，其涉業務侵占案件將依規定諭知不受理。針對案件是否涉及更多資金去向或第三方知情，檢方未再補充調查方向。林的遺體已於7日發還家屬處理，死因經法醫與鑑識人員鑑定，確認無外力介入跡象。



《緯來新聞網》提醒您：

★ 珍愛生命、請撥24小時免付費安心專線1925（依舊愛我）陪您度過低潮 ★

生命線請撥1995；衛福部諮詢安心專線：珍愛生命，請撥打 1925（24小時）；張老師專線：1980

