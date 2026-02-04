「毛孩的彩虹天堂」挪用善款531萬！花在日本旅遊、健身房 負責人依業務侵占起訴

[FTNN新聞網]實習記者林子云／綜合報導

「毛孩的彩虹天堂」以替流浪動物處理身後事為人所知，近日卻爆出募資款遭挪用爭議。台北地檢署昨（3）日偵結，負責人林意盛涉嫌挪用在嘖嘖募資平台募集的善款，將款項轉作私人用途，北檢依《刑法》業務侵占罪提起公訴，並向法院聲請沒收未扣案的不法所得531萬7889元。

「毛孩的彩虹天堂」以替流浪動物處理身後事為人所知，近日卻爆出募資款遭挪用爭議。（圖／翻攝自毛孩的彩虹天堂臉書）

全案起因於「毛孩的彩虹天堂」粉專張貼與嘉義知名寵物生命禮儀公司「慈成新天地」合作的項目，卻遭對方發文否認，表示未曾與任何臉書或網路募資平台合作，有民眾察覺異樣，向法務部調查局檢舉，案件隨之曝光。

廣告 廣告

檢方調查指出，林意盛自2019年2月至2021年9月，在嘖嘖平台推出「毛孩的最後一哩路」募資專案，對外宣稱將為無人照料的流浪動物提供送行服務。期間扣除平台手續費，實際收取款項共計1025萬505元，而該公司仍持續募資與販售相關商品。

不過，檢方查出，相關款項並未全數用於流浪動物喪葬及公司營運，林意盛將其中531萬7889元轉入個人帳戶，支出項目包含日本旅遊、高鐵與Uber交通費、超商消費、百貨公司購物及健身房等私人開銷。

檢方認定，林意盛利用業務身分侵占募資款項，犯罪事證明確，依法提起公訴並請求沒收不法所得。對此，林意盛昨日也發出聲明，表示募款時公司尚未成立，因此款項是以個人帳戶收取，所以帳戶中會有其他個人生活開支，否認有侵占專案資金行為並強調林意盛確實曾以個人的名義與慈成公司合作。全案仍待法院審理。

林意盛昨日發出聲明。（圖／翻攝自毛孩的彩虹天堂臉書）

更多FTNN新聞網報導

快訊／不是因為跌倒？馬如龍兒子「患多種慢性病」猝逝 今下午板橋殯儀館相驗

南苗市場砍人案英雄！壓制嫌犯遭流彈波及 竟是市長余文忠「當兵同梯」

快訊／南苗市場砍人兇嫌「胸口中彈」開刀！ 3小時搶救無效亡

