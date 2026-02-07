「毛孩的彩虹天堂」林意盛傳身亡 531萬捐款爭議未解

【緯來新聞網】「毛孩的彩虹天堂」負責人林意盛，因涉嫌挪用超過530萬元新台幣的動物安寧照護募資款，遭台北地方法院檢察署依業務侵占罪起訴。林近日傳出輕生死亡消息，有網友也查出「林意盛」存放在板橋殯儀館，但並沒有家屬或相關單位證實就是「毛孩的彩虹天堂」負責人林意盛。

根據台北地檢署公布的起訴資料指出，林意盛自2019年起於嘖嘖募資平台發起「毛孩的最後一哩路」專案，訴求提供流浪動物有尊嚴的送行服務，並於2021年9月結束募資，共取得1,025萬新台幣。然而，檢方發現該筆款項中約531萬元遭轉入林個人帳戶，並用於私人支出，如日本旅費、交通與購物開銷，涉嫌挪用公款，引發關注。



起訴書中提到，林於募資期間透過個人帳戶接收捐款，但部分資金未實際用於專案目的。檢方依照《刑法》第336條業務侵占罪提起公訴，並聲請法院沒收不法所得。林生前於2026年初曾發布聲明，稱專案會持續運作，並感謝大眾支持。



據司法調查，林的個人開銷紀錄涵蓋多筆與專案無關支出，成為檢方主張其犯罪行為的主要證據。儘管林已否認不法，法院仍須依事證進一步審理其法律責任。目前，台北市法醫研究所與警政單位正進行死因鑑定與後續司法調查，檢調表示將持續釐清相關事實。



《緯來新聞網》提醒您：

★ 珍愛生命、請撥24小時免付費安心專線1925（依舊愛我）陪您度過低潮 ★

生命線請撥1995；衛福部諮詢安心專線：珍愛生命，請撥打 1925（24小時）；張老師專線：1980



★《緯來新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」★

