「毛孩的彩虹天堂」負責人侵占善款剛被起訴 卻被發現陳屍台中住處

〔記者陳建志／台中報導〕「毛孩的彩虹天堂」粉絲專頁不定期張貼動物火化個案及募資方案，負責人林意盛卻被查出，2019年間在「嘖嘖募資平台」提出「毛孩的最後一哩路」專案，募得1025萬餘元，其中的531萬餘元用於支付他的日本旅遊等個人花費，台北地檢署3日偵結，依涉犯業務侵占罪將林起訴，沒想到本月6日下午被發現陳屍台中南區租屋處，檢警相驗已排除外力介入，家屬也無意見。

2018年成立的毛孩的彩虹天堂，號稱是國內專為流浪動物提供尊嚴送行的社會企業，陪伴9千隻浪浪走完最後一程；公司業務項目為「浪浪送行、毛孩領養及協尋」，另以「毛孩的最後一哩路」訂閱式專案模式對外募資，且成立粉絲專頁，張貼宣傳動物火化個案及募資方案。

檢調查出，負責人林意盛則於2019年2月起至2021年9月間，透過嘖嘖平台提案成立「毛孩的最後一哩路」專案對外宣傳募資，一共募得1025萬505元，理應用於流浪動物喪葬及毛孩公司營運。但林卻將其中的531萬餘元轉匯至自己銀行帳戶，用來支付日本旅遊、搭乘高鐵、超商消費、百貨公司購物、健身房等個人花費。

後因粉絲專頁上張貼與知名動物喪葬業者「慈成新天地」合作案例，但該公司經他人告知後，表示並無此事，發文澄清，才由「愛爸」、「愛媽」們檢舉而曝光。

台北地檢署檢察官調查後認為，林意盛涉犯業務侵占罪嫌，本月3日將他提起公訴，並請法院將其未扣案的不法所得531萬7889元宣告沒收。

不料，本月6日下午4點多，林意盛卻被發現陳屍在台中南區租屋處已經明顯死亡，台中地檢署檢察官相驗後，排除外力介入，家屬也無意見，已將遺體發還家屬處理。

